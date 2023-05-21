2. tur seçimlerinde aynı yerde mi oy kullanacağım? 2. turda nerede oy kullanılacak, ne zaman açıklanır?
"2. tur seçimlerinde aynı yerde mi oy kullanacağım?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Seçimlerin ikinci tura kalmasıyla birlikte seçmen kağıtları merak edildi. İlk tur oyunu kullandıktan sonra seçmen kağıdını kaybeden vatandaşlar ikinci turda oy kullanıp kullanamayacaklarını sorguluyor. Peki, 2. tur seçimlerinde aynı yerde mi oy kullanacağım? 2. turda nerede oy kullanılacak, ne zaman açıklanır?
"2. tur seçimlerinde aynı yerde mi oy kullanacağım? 2. turda nerede oy kullanılacak, ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Seçim ikinci tura kaldı ve vatandaşlar hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenmek için arayışa geçmiş durumda. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi için seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak mı sorusuna cevap verdi. Peki, 2. tur seçimlerinde aynı yerde mi oy kullanacağım? 2. turda nerede oy kullanılacak, ne zaman açıklanır?
SEÇMEN KAĞIDI TEKRARDAN DAĞITILACAK MI?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılmasına karar verdi.
Kurul, bugünkü toplantısında, AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel'in, "bazı seçmenlerin seçmen bilgi kağıtlarını kaybettiği, lazım olmaz düşüncesiyle attığı" ve "seçmen bilgi kağıdı olmayanların oy kullanamayacağı" söylemleri nedeniyle seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılması yönündeki başvurusunu karara bağladı.
Başvuruyu inceleyen Kurul, talebi kabul ederek, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için seçmen bilgi kağıtlarının basımının yapılarak yeniden dağıtılmasını kararlaştırdı.
SEÇMEN KAĞITLARI 2. TUR SEÇİMLERDE GEÇERLİ Mİ?
Oy kullanacak vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs'ta sandığa gidecek. Seçmen bilgi kağıtları ikinci tur seçimlerde de geçerli olacak.
İKİNCİ TUR SEÇİMLERDE AYNI SANDIKTA MI OY KULLANILACAK?
İkinci kez sandık başına gidecek seçmenler, ilk seçimde oy kullandıkları sandıklarda oy verecek.
E DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.
Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.
Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.
Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.
Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.
NOT: Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden(444 9 975) öğrenebilirsiniz.
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