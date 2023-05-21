"2. tur seçimlerinde aynı yerde mi oy kullanacağım? 2. turda nerede oy kullanılacak, ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Seçim ikinci tura kaldı ve vatandaşlar hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenmek için arayışa geçmiş durumda. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi için seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak mı sorusuna cevap verdi. Peki, 2. tur seçimlerinde aynı yerde mi oy kullanacağım? 2. turda nerede oy kullanılacak, ne zaman açıklanır?