Millet İttifakı’nda çatlak sesler! DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu’ndan CHP’li Tanju Özcan’a ağır sözler!

Yeneroğlu sosyal medya hesabından ilk olarak Tanju Özcan'ın tweetinin ekran görüntüsünü paylaşıp "Sığınmacı ve düzensiz göç konusu aklı selim politikalarla yönetilmesi gerekir. Mesnetsiz verilerle akıl almaz iddialar ortaya atarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip suç işleyen bu Nazi kafasının yeri ya akıl hastanesi ya da cezaevi, kamu görevi yapması asla kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.

"BU KİŞİ DELİRMİŞ İSE ZATEN GÖREV YAPAMAZ"

Özcan'ın yanıltıcı bilgi yaydığını ifade eden Yeneroğlu, Özcan için ağır ithamlarına devam edip "Bu kişi delirmiş ise zaten görev yapamaz. Eğer delirdim numarası yapıyor ise bu durumda da yaptığı alenen suç işlemektir" şeklinde yazdı.