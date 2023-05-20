Almanya’dan çifte standart! Onlarınki gazetecilik A Haber’inki ifşa etmek

SABAH'n ve A Haber'in FETÖ'cülerle ilgili yayınlarından rahatsız olan Almanya, kendi basınının yaptığı benzer haberciliği araştırmacı gazetecilik olarak basın özgürlüğü kapsamında değerlendirirken, A Haber ve SABAH'ın haberlerini ise 'ifşa etmek' ve neredeyse ajanlık faaliyeti olarak görüyor. A Haber ve SABAH'ın araştırmalar yaparak hazırladığı haberlere benzer Almanya'da yüzlerce haber yayınlanırken hiç sorun yaşanmadı. Bu haberlerin ardından tek bir gazetecinin evi basılmadı, böyle bir uygulama gerçekleşmedi. Hatta Alman basını son olarak Almanya'da hakkında şikâyetler olduğu için Türkiye'ye kaçan ünlü aşçı Attila Hildmann'ı bulunca, bunu "büyük bir özel haber başarısı" olarak lanse etti. Hildmann'ı Türkiye'de izini sürüp saklandığı yerde bulan tek bir gazeteci hakkında hiçbir soruşturma açılmadı.