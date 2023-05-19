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Şehitlere laf eden CHP'li teşkilatını Kütahya esnafı pazara sokmadı: Şehidi bana mı verdiniz? Verdiyseniz kendinize verdiniz

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Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
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Şehitlere laf eden CHP’li teşkilatını Kütahya esnafı pazara sokmadı: Şehidi bana mı verdiniz? Verdiyseniz kendinize verdiniz

Seçimlerde PKK ve HDP'den gelen desteğe rağmen ilk turda başarısız olan Kemal Kılıçdaroğlu seçimler sonrası milliyetçilik söylemlerine ağırlık verirken bu açıklamalar toplumda karşılık bulmadı. Bu gelişmeler yaşanırken Kütahya'da CHP teşkilatı esnaf ziyareti için pazara giderken alanda gergin anlar yaşandı. CHP broşürlerine tepki gösteren şehit yakınlarından biri "Ben şehit verdim, bunun için mi şehit verdim?" diyerek tepki gösterdi. Bu tepki sonrası CHP Kadın Kolları üyesi bir kadın şehit yakınına "Şehidi bana mı verdiniz, verdiyseniz kendinize verdiniz." ifadelerini kullandı. Yaşanan olay sonrası pazar yerinde ortalık karıştı. İşte o anlar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.

28 MAYIS'TA YENİDEN SANDIĞA

YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.

Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.

KÜTAHYA'DA ŞEHİT YAKININA HAKARET

Aldığı HDP ve PKK desteğine rağmen ilk turda başarısız bir sonuç alan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur için mevsimlik milliyetçi moduna geçerken milliyetçi söylemlere başvurmaya başladı.

Ancak toplumda Kılıçdaroğlu'nun sözde milliyetçi söylemleri karşılık bulmazken Kütahya'da da gergin anlar yaşandı.

"BANA MI ŞEHİT VERDİNİZ?"

Fatih Mahallesi'ndeki Perşembe pazarına gelen CHP Kadın Kolları üyesi bir grup kadın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun broşürlerini dağıttı. Esnaf ve pazar ziyareti yapmaya giden heyete bir şehit yakını "Ben şehit verdim, bunun için mi şehit verdim?" diyerek tepki gösterdi.

Bu tepki sonrası CHP Kadın Kolları üyesi bir kadın şehit yakınına "Şehidi bana mı verdiniz, verdiyseniz kendinize verdiniz." ifadelerini kullandı.

PAZAR YERİ KARIŞTI

Bu çirkin söylem sonrası pazar yerinde ortalık karışırken, esnaf CHP teşkilatını pazar yerinden dışarıya çıkardı.

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