Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Rehavet yok! 28 Mayıs’ta büyük destek bekliyorum

"UTANMADAN ARLANMADAN DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZE İNSANLIĞA SIĞMAYAN HAKARETLER ETMELERİNE NE DİYECEĞİZ?"



Aramızdaki muhabbeti anlayamayanların her yenilgi sonrası millete hakaret etmesi kendi karakter fukaralıklarını gösterir. Seçim gecesi yaşananları gördünüz. Depremzedelere ettikleri hakaretler bile bunların kabahat hanesini ağzına kadar doldurmaya yeter. 6 Şubat depremlerinin ardından biz geceli gündüzlü çalışırken bunlar ne yaptı? Deprem yıkıntıları önünde turistlik fotoğraf çektirmek dışında bunlar ne yaptı? Hadi bir işe yaramamalarını anladık. Biz tüm kurumlarımızla depremzedelerimizin yaralarını sarıyoruz. Onlar olsa da olur olmasa da olur. Utanmadan arlanmadan depremzede kardeşlerimize insanlığa sığmayan hakaretler etmelerine ne diyeceğiz? Bunların gerçek yüzü işte bu. Siz onlara tabi olursanız tıpış tıpış gidip oyunuzu verirseniz ne ala. Yoksa etmedik hakaret bırakmazlar. Faşizm bunların ruhuna işlemiş. Teröristlerle emperyalistlerle yürüyenlerden başka ne beklenir ki?

"PAZAR GÜNÜ DEFNE HASTANESİ'Nİ AÇACAĞIZ"

Bunlar talimatı nereden alıyor? Kandil'den. Biz talimatı kimden alıyoruz? Allah'tan ve milletten. Bizim çizgimiz bu. Başka bir tür çizgi yanımıza yaklaşamaz. Defne'de CHP bizden yüksek aldı ama biz hastaneyi yaptık. Onlara rağmen yaptık. Pazar günü açılışını yapacağız. Biz kime ne kadar oy çıkmış buna bakmayız.