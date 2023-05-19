Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Rehavet yok! 28 Mayıs’ta büyük destek bekliyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde "Hemşehri Dernekleri ile Buluşma" programında 28 Mayıs 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimine dair flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bu ülkeyi ve bu şehri babalarının malı zannedenler istedikleri kadar kendilerini yırtsınlar İstanbul Anadolu'dur, İstanbul Türkiye'dir." dedi. 7'li koalisyona tepki gösteren Başkan Erdoğan, "PKK ve FETÖ'cüleri serbest bırakacaklarmış. Bu ülkede hukuktan başka bir mekanizma çalışmaz." mesajını verdi. "Batı ne istiyorsa onu yapacağız dediler. Batının ne istediğini değil, Türkiye ne isterse biz onu yaparız." ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, "Sandıklara sıkı sıkı sahip çıkmamız gerekiyor. Rehavet yok. Zafer sarhoşluğu içinde yola devam edemeyiz. Çok çalışacağız. Ben size inanıyorum. Size güveniyorum. Bizi hiçbir mücadelemizde yalnız bırakmadınız." şeklinde konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde "Hemşehri Dernekleri ile Buluşma" programında konuşarak kritik mesajlar verdi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
"SİYASET ÇETİN BİR İMTİHANDIR. HELE İKTİDAR ATEŞTEN GÖMLEK GİYMEKTİR"
Tıpkı kendi memleketimizde olduğu gibi gönül perdelerimizi söküp en has tarafımızla bir aradayız. Siyasi hayatımızın tamamı bu sevgiyi aramakla, bu sevgiden aldığımız güç ile milletimize hizmet etmek ile geçti. Bu arayış ve azimden hiç vazgeçmedik. Siyaset çetin bir imtihandır. Hele iktidar ateşten gömlek giymektir. Biz neredeyse yarım asırdır milletimizin karşındayız. 21 yıllık iktidarımızda onlarca sınavdan geçtik. Bugün anlı ak şekilde karşınızda duruyoruz.
"UTANMADAN ARLANMADAN DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZE İNSANLIĞA SIĞMAYAN HAKARETLER ETMELERİNE NE DİYECEĞİZ?"
Aramızdaki muhabbeti anlayamayanların her yenilgi sonrası millete hakaret etmesi kendi karakter fukaralıklarını gösterir. Seçim gecesi yaşananları gördünüz. Depremzedelere ettikleri hakaretler bile bunların kabahat hanesini ağzına kadar doldurmaya yeter. 6 Şubat depremlerinin ardından biz geceli gündüzlü çalışırken bunlar ne yaptı? Deprem yıkıntıları önünde turistlik fotoğraf çektirmek dışında bunlar ne yaptı? Hadi bir işe yaramamalarını anladık. Biz tüm kurumlarımızla depremzedelerimizin yaralarını sarıyoruz. Onlar olsa da olur olmasa da olur. Utanmadan arlanmadan depremzede kardeşlerimize insanlığa sığmayan hakaretler etmelerine ne diyeceğiz? Bunların gerçek yüzü işte bu. Siz onlara tabi olursanız tıpış tıpış gidip oyunuzu verirseniz ne ala. Yoksa etmedik hakaret bırakmazlar. Faşizm bunların ruhuna işlemiş. Teröristlerle emperyalistlerle yürüyenlerden başka ne beklenir ki?
"PAZAR GÜNÜ DEFNE HASTANESİ'Nİ AÇACAĞIZ"
Bunlar talimatı nereden alıyor? Kandil'den. Biz talimatı kimden alıyoruz? Allah'tan ve milletten. Bizim çizgimiz bu. Başka bir tür çizgi yanımıza yaklaşamaz. Defne'de CHP bizden yüksek aldı ama biz hastaneyi yaptık. Onlara rağmen yaptık. Pazar günü açılışını yapacağız. Biz kime ne kadar oy çıkmış buna bakmayız.
"PKK VE FETÖ'CÜLERİ SERBEST BIRAKACAKLARMIŞ"
Başkan Erdoğan, 7'li koalisyona tepki göstererek, "PKK ve FETÖ'cüleri serbest bırakacaklarmış. Bu ülkede hukuktan başka bir mekanizma çalışmaz." dedi.
Milletimiz 14 Mayıs'ta hangi maskeyi takarlarsa taksınlar bunların gerçek yüzünü gördüğünü ispatlamıştır. Bunlar ne dediler? Yıkacağız dediler. Bizim ülkeye kazandırdığımız eserleri yıkacaklar. Çekileceğiz dediler. Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden korumak için kurduğumuz sınırlardan çekilecekler. Ne askerim ne polisim sana böyle bir fırsatı vermez. Serbest bırakacağız dediler. PKK'lılar, FETÖ'cüleri, Selo'yu serbest bırakacağız dediler. Bu ülke eğer hukuk devletiyse, bu ülkede hukuk varsa biz de işin başında olduğumuz sürece adaletten başka hiçbir mekanizma çalışmaz ve en ufak bir adım da atılmaz. Devletten attığımız ne kadar terör bağlantılı kişi varsa geri alacaklarını söylediler.
MANDACI ZİHNİYETE TEPKİ! 'BATININ İSTEDİĞİNİ DEĞİL, TÜRKİYE NE İSTERSE BİZ ONU YAPARIZ'
Borç alacağız dediler. Kimden borç alacaklar? Asırlardır bu ülkenin iliğini kemiğini sömüren tefecilerden borç alacaklar. Londra'nın tefecilerinden borç alacaklarmış. Bay Bay Kemal onlar sana tefeci oldukları halde delikli kuruş vermezler. Onlar kime borç vereceklerini de çok iyi bilirler. İlişkilerimizi yeniden düzenleyeceğiz dediler. Bir taraftan Rusya'ya saldıracaksın hem böyle diyeceksin. Rusya'nın hükümet sözcüsü ne dedi? İspat et dedi. Siyasette böyle bir yolda olan insan bu tür bir gaf yapmaz. Biz batının bütün ülkeleriyle de görüşürüz, ABD ile de Rusya ile de Çin ile de görüşürüz. Bu görüşmeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı olarak yaptık. Hiçbirini dışlamadık. Batı ne istiyorsa onu yapacağız dediler. Batının ne istediğini değil, Türkiye ne isterse biz onu yaparız. Böyle bir şey bizim siyaset kitabımızda yer almaz. Kapatacağız dediler. Neyi kapatacaklar? Milli kurumlarını kapatacaklarmış. Destek vereceklermiş. Kime? Aile kurumumuzu hedef alan sapkın akımların gelişmesine. LGBT'ye yol verecekler. Tüm milletime sesleniyorum. Bu CHP LGBT'ci mi? Yanındaki ortakları LGBT'ci mi? Peki AK Parti LGBT sızabilir mi? Cumhur İttifakı'na sızabilir mi? Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Aile kurumumuzu asla lekeleyemeyiz. Zira seçim öncesi ne dedik? Anayasa değişikliğinde süratla aile kurumunun güçlenmesi adımlarını atacağız. Milletimizin kendisini yok sayanlara 28 Mayıs'ta varlığını en güçlü şekilde hissettireceğine inanıyorum. Sandıklara sıkı sıkı sahip çıkmamız gerekiyor. Rehavet yok. Zafer sarhoşluğu içinde yola devam edemeyiz. Çok çalışacağız. Ben size inanıyorum. Size güveniyorum. Bizi hiçbir mücadelemizde yalnız bırakmadınız.
"29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ İLE BUNU TAÇLANDIRALIM"
Türkiye Yüzyılı ile evlatlarımıza güvenli bir ülke ve gelecek bırakalım. 14 Mayıs'ta seçimde 27 milyonu aşkın ve yüzde 49 buçukluk oranla bunun işaret fişeğini attınız. İradenizin istikametini gösterdiniz. Geriye 28 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlamak kalıyor. Buradan ayrıldıktan sonra eşinize dostunuza sandıkları sıkı tutmaları mesajımızı iletmenizi istiyoruz. 14 Mayıs'ı 28 Mayıs'ta tamamlayalım. 29 Mayıs İstanbul'un fethi ile bunu taçlandıralım. Fitnecilere inat 28 Mayıs'ta sandıkları 85 milyon olarak bayram yerine çevireceğiz. Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine kapılmayacağız. Yarın Devlet Bey ile birlikte deprem bölgesindeyiz. Yine Pazar günü ve Salı günü deprem bölgesindeyiz. Bir tanesi Sivas olacak.
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