20 Mayıs 2023, Cumartesi
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Şehitlere laf eden CHP'li teşkilatını Kütahya esnafı pazara sokmadı: Şehidi bana mı verdiniz? Verdiyseniz kendinize verdiniz
Seçimlerde PKK ve HDP'den gelen desteğe rağmen ilk turda başarısız olan Kemal Kılıçdaroğlu seçimler sonrası milliyetçilik söylemlerine ağırlık verirken bu açıklamalar toplumda karşılık bulmadı. Bu gelişmeler yaşanırken Kütahya'da CHP teşkilatı esnaf ziyareti için pazara giderken alanda gergin anlar yaşandı. CHP broşürlerine tepki gösteren şehit yakınlarından biri "Ben şehit verdim, bunun için mi şehit verdim?" diyerek tepki gösterdi. Bu tepki sonrası CHP Kadın Kolları üyesi bir kadın şehit yakınına "Şehidi bana mı verdiniz, verdiyseniz kendinize verdiniz." ifadelerini kullandı. Yaşanan olay sonrası pazar yerinde ortalık karıştı. İşte o anlar...