Seçim sonuçları sonrası Gelecek Partisi’nde üst düzey istifalar sürüyor: Davutoğlu’na olan inancımı kaybettim

Teber istifa açıklamasında şunları söyledi:

"LİDERLİK HİZMET ETME MAKAMIDIR"

"1980 yılında başlayan iş hayatında, bugün ülkemizi dünya sıralamalarında temsil eden bir iş insanıyım. Liderlik hizmet etmek makamıdır. Ben de buna inanarak , hizmet etmekten, hukuktan, adaletten, yana yolumu hiç bir zaman değiştirmedim şükürler olsun. Adalete olan güvenimizden, inancımızdan ötürü her zaman adaletsizlikle, hukuksuzlukla, liyakatsızlıkla, karşılaşanlarla birlikte yan yana omuz omuza yol aldım. Dinine, diline, milletine, kültürüne, rengine menşeine, bakmaksızın.

"ADALETİN, LİYAKATIN ÇOK DA BENİMSENMEDİĞİNE ŞAHİT OLDUM"

Geçirdiğimiz onca zamandan sonra adaletin, liyakatın çok da benimsenmediğine şahit oldum. Aslında en çok karşı çıktıkları, en çok istemediklerinin adalet ve liyakat olduğunu gördüm. Son seçimlerde görüldüğü üzere adam kayırmaca, yandaş besleme, eş, dost, akraba derken liyakatin ve adaletin unutulduğu, emeğin, zamanın, yılların ve onca insanın umutlarının boşa harcandığını gördüm. Kurucular kurulu üyesi olarak, üzerimde seçmene, üyelere, benim gibi düşünen mesai arkadaşlarıma karşı kendimi sorumlu hissederek bazı şeyleri düzeltmek, anlatmak istediğimde Ahmet Davutoğlu'na ulaşamadım.