Seçim sonuçları sonrası Gelecek Partisi'nde üst düzey istifalar sürüyor: Davutoğlu'na olan inancımı kaybettim
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken sonuçların ardından Gelecek Partisi'nde peşpeşe üst düzey istifalar gelmeye devam ediyor. Parti kurucularından Veysi Akay yaptığı sert açıklamalar sonrası dün partisinden ayrılırken bugün de partinin kurucularından Abdullah Teber istifa etti. Teber yaptığı açıklamada "Adaletli ve liyakatlı bir tutumu olacağına inanmadığımdan dolayı partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullanırken Ahmet Davutoğlu'na olan inancını kaybettiğini de vurguladı. İşte detaylar...
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen milletvekilliği seçimlerinin ardından Ahmet Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü yaşanıyor.,
Dün 2019 yılında AK Parti'den istifa ederek, Davutoğlu ile Gelecek Partisi'ni kuran Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Genel Merkez Parti Yönetim Kurulu Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İzmir Bölge Koordinatörü Veysi Akay; tüm görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE YENİ İSTİFA
Akay'ın ardından partide bugün bir üst düzey istifa daha yaşandı. Gelecek Partisi Kurucusu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Abdullah Teber de zehir zemberek sözlerle partisinden ve tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.
Teber istifa açıklamasında şunları söyledi:
"LİDERLİK HİZMET ETME MAKAMIDIR"
"1980 yılında başlayan iş hayatında, bugün ülkemizi dünya sıralamalarında temsil eden bir iş insanıyım. Liderlik hizmet etmek makamıdır. Ben de buna inanarak , hizmet etmekten, hukuktan, adaletten, yana yolumu hiç bir zaman değiştirmedim şükürler olsun. Adalete olan güvenimizden, inancımızdan ötürü her zaman adaletsizlikle, hukuksuzlukla, liyakatsızlıkla, karşılaşanlarla birlikte yan yana omuz omuza yol aldım. Dinine, diline, milletine, kültürüne, rengine menşeine, bakmaksızın.
"ADALETİN, LİYAKATIN ÇOK DA BENİMSENMEDİĞİNE ŞAHİT OLDUM"
Geçirdiğimiz onca zamandan sonra adaletin, liyakatın çok da benimsenmediğine şahit oldum. Aslında en çok karşı çıktıkları, en çok istemediklerinin adalet ve liyakat olduğunu gördüm. Son seçimlerde görüldüğü üzere adam kayırmaca, yandaş besleme, eş, dost, akraba derken liyakatin ve adaletin unutulduğu, emeğin, zamanın, yılların ve onca insanın umutlarının boşa harcandığını gördüm. Kurucular kurulu üyesi olarak, üzerimde seçmene, üyelere, benim gibi düşünen mesai arkadaşlarıma karşı kendimi sorumlu hissederek bazı şeyleri düzeltmek, anlatmak istediğimde Ahmet Davutoğlu'na ulaşamadım.
"TELEFONLARIMA ÇIKMADI"
Onca insana karşı hata yapılmasına izin vermeyeceğimi bilen, adil ve hakkaniyetli olunması konusunda söylemlerim olacağını bilen Genel Başkan, telefonlarıma çıkmadı, toplantı taleplerimi karşılıksız bıraktı. Neticede; insanların kendine olan inancını, beklentisini karşılayamadı, hayal kırıklığına uğrattı. Kendini ve birçok yakınını kurtarma pahasına partiyi ve partiye inananları ve ülkeyi yarı yolda bıraktı. Bizleri milletvekili olmak için mücadele eden kişiler, kendisini de vekillik makamı dağıtan bir mevki olarak gördü. En başından beri bazı arkadaşlarımın ve benim verdiğim desteği, anlamamış, görmemiş.
"GENEL BAŞKANA İNANCIMI KAYBETTİM"
Teşkilatın en çalışkan neferi kurucu kardeşim Veysi Akay'ın da açıklıkla izah ettiği gibi adil olacağı, liyakatlı davranacağı konusunda, verdiği sözü şimdiden tutamamış ve önce yol arkadaşlarının güven oyunu, sonra da seçmenin oyunu kaybetmiştir. Kuruluşundan bugüne memleketin her yerinden benim için bu partiye mesai, emek ve para harcayan tüm yol arkadaşlarıma hakkınızı bana helal etmenizi istiyorum. Genel başkana olan inancımı kaybettim, adaletli ve liyakatlı bir tutumu olacağına inanmadığımdan dolayı, genel başkan danışmanlığından, parti yönetim kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa ediyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023? Temmuz ayında memur maaşı 22 bin TL olacak mı son dakika? Açıklama geldi...
- Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak son dakika? 2023 doğal gaz faturası hangi tarihte ödenecek, 25 metreküp kaç ay ücretsiz? Kartlı sayaç kullananlar...
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Mayıs Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺
- 80 yaşındaki Filiz Akın'ın gençlik sırrı! 5 formülle genç kız gibi kaldı! Görenler hayran oluyor! "Hala Yeşilçam haliyle..."
- Pınar Deniz bir deri bir kemik kaldı! Bu diyetle 7 günde 6 kilo verdi! İşte 60'dan 53 kiloya düşme formülü...
- Resimde kaç karpuz olduğunu bilen rekor kırıyor! 11 saniyede bulan zekasını kanıtlıyor! 11, 10, 9 süreniz başladı!
- Osmanlı hekimlerinden Salih bin Nasrullah 3 asır önce önermişti! Osmanlı’nın şifa kaynağı ortaya çıktı! Meğer bir tutamı bile...
- ATEŞ KUŞLARI BÖLÜM ÖZETİ | Ateş Kuşları 16. Bölümde neler oldu?
- Kurban Bayramı 2023 ne zaman? Bayram hangi günlere denk geliyor, tatil 9 gün olacak mı? 2023 DİYANET DİNİ BAYRAMLAR TAKVİMİ
- Memura, 4C'liye 4'lü ARTIŞ! 22.000 TL+%20,92+refah payıyla ince ayar! 6 farklı maaş tablosu şekillendi! Toplu sözleşme, Enflasyon, Seyyanen zam...
- AÖL 3. Dönem Kayıt Yenileme tarihi 2023 | MEB Açık lise kayıt yenileme ne kadar, kaç TL? AÖL Sınav tarihleri
- Bakan Karaismailoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na salvo: Kandil’den işaret eden parmakları o maskelerle kapatamazlar