CHP'li Tuncay Özkan 'oylar çalındı' iddialarını çürüttü: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar! 1 tek oyumuzun çalınmasına izin vermeyiz
14 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi yenilginin faturasını “Kime nasıl yıkarız?” derdine düşmüştü. Seçim akşamı YSK’nın yasakları kaldırmasından kısa bir süre sonra oyların sayıldığı esnada muhalefet yenilgiyi kabullenmemiş, CHP'li Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek vatandaşları, "Öndeyiz, kazanıyoruz" diyerek manipüle etmişti. Ancak bu iddiaları çürüten açıklama CHP'li Tuncay Özkan’dan geldi. Özkan "Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar" diyerek “1 tek oyumuzun çalınmasına izin vermeyiz.” açıklamasını yaptı.
HDPKK'nın da yer aldığı 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı "Yüzde 49'a 45 önde" olduğunu öne süren iki İmamoğlu ve Yavaş, iddialarının aksine, CHP liderinin yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yediği ortaya çıkmıştı.
Başkan Erdoğan, 27.133.837 oy sayısı ve %49.52'lık oranla seçime damga vurmuştu.
Yüzde 50+1'lik oy skalası aşılamadığı için seçim 2. tura kalmıştı.
MAĞLUBİYET SONRASI HALKI KIŞKIRTMA ÇABASI
14 Mayıs seçim akşamı oyların sayıldığı sırada muhalefet kanadı yenilgiyi kabullenmemiş, CHP'li Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek vatandaşları, "Öndeyiz, kazanıyoruz" diyerek halkı provoke etmiş ve süreci manipüle etmeye çalışmıştı.
Bu iddiaların ardından özellikle sosyal medyada, "Oylarımız çalındı, sokağa çıkalım" şeklinde provokasyonlara zemin hazırlanmıştı.
"BUNLAR KAOS OLSUN DİYE YAPILAN MANİPÜLASYONLAR"
CHP'li Tuncay Özkan, katıldığı bir canlı yayında, kendi tabanının 'oylar çalındı' iddialarını yalanlayarak, "Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar" ifadelerine yer verdi.
Özkan, ayrıca "1 tek oyumuzun çalınmasına izin vermeyiz." dedi.
Özkan'ın CHP'yi hedef alan bu açıklamaları, CHP kurmaylarının o gece sokakların, meydanların, olayların kapısının aralanmasına meydan hazırlaması olarak yorumlandı.
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