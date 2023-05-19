CHP’li Tuncay Özkan ’oylar çalındı’ iddialarını çürüttü: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar! 1 tek oyumuzun çalınmasına izin vermeyiz

HDPKK'nın da yer aldığı 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı "Yüzde 49'a 45 önde" olduğunu öne süren iki İmamoğlu ve Yavaş, iddialarının aksine, CHP liderinin yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yediği ortaya çıkmıştı.