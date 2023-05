MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "depremzedelere hakaret" skandalına sert tepki: Affedilemez bir alçaklıktır

"CUMHUR, HERKESTİR! HERKES EŞİTTİR TÜRKİYE'DİR"

19 Mayıs 1919'un fikir dinamiği Türk milliyetçiliğidir. Nitekim Türk milliyetçiliği her türlü tasallut ve tahrikten uzak şekilde istikrara, istiklale ve istikbale bir kez daha kucak açıp yol verecektir. Türk milliyetçiliğinin temeli millet ve vatan sevgisidir. Bu sarsılmaz ve tartışılmaz sevgi üzerinde sinsi sinsi pazarlık yapma telaş ve teşebbüsleri iflah olmaz bir ahlak ve mensubiyet krizi olarak değerlendirilmelidir. Türkiye'nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı vardır. Türk milletinin kutuplaşmayla geçirecek bir saniyesi bile yoktur. Bu nedenle vakit 85 milyon Türk vatandaşımızın tek yürek olma vaktidir. Cumhur, herkestir; nitekim herkes eşittir Türkiye'dir. "Devlet ve Milletiyle, Her Birlikte ve Her Şeyden Önce Türkiye" takdir ve tercihi mutlak surette öne çıkmalı ve öncelik almalıdır. Gün, 19 Mayıs 1919'un ilkelerinde "Omuz Omuza" buluşma günüdür. Milli birlik ve kardeşlik inancıyla Cumhuriyet'in yeni yüzyılına Türkiye mühür vuracaktır. Mehmetlerimize kurşun sıkanlarla el ele tutuşanlar siyasetin konusu değil, milli güvenlik sorunudur ve bunlar 19 Mayıs'ın muhteşem duruşunu idrakten tamamen yoksunlardır.