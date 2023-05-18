MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "depremzedelere hakaret" skandalına sert tepki: Affedilemez bir alçaklıktır

"MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARI EMPERYALİZMİN İNSAFINA SIĞINMAYI AKILLARINDAN DAHİ GEÇİRMEMİŞLERDİR"

Samsun'dan itibaren muazzam bir heyecanla yakılan Milli Mücadele ateşi her şeyden önce hatırı sayılır bir zamanın mahsulü olan fikri demlenme ve hazırlık sürecinin imrenilecek sonucudur. Bu vesileyle tecessüm eden milli mukavemet Amasya Genelgesi'yle yol haritasını çizmiş, Sivas ve Erzurum Kongreleriyle demokratik güç devşirmiş, 23 Nisan 1920'de de TBMM'nin açılmasıyla beraber maşeri vicdanda kök salmıştır. 19 Mayıs 1919 tarihi ile gelişen ve genişleyen olaylar zincirini müteakiben, ümitsizliğin seline kapılmış milli ülküler dirilmekle kalmamış, istiklal ve istikbal namusu cansiperane şekilde müdafaa edilmiştir. Türk milleti karanlığın en koyu anında parlak geleceğini hayalden gerçeğe dönüştürmüştür. Milli Mücadele'nin kaynak ve kuvveti zulme ve zillete duyulan meşru öfkeyle temellenmiştir. Müstevliler sayıca, siyaseten ve teknolojik imkânlar bakımından ne kadar avantajlı olsa da milletimiz husumete imanıyla direnmiş, nihayet hakkını çiğnetmemiş, onur ve haysiyetine leke düşürmemiştir. Bu tarihi ve milli hakikatin dayandığı ilkeler 19 Mayıs 1919'un ilham ve itibarıyla tezahür etmiştir. En başta Aziz Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele kahramanları emperyalizmin insafına sığınmayı akıllarından dahi geçirmemişlerdir. Siyasi çıkar uğruna, sırf makam ve mevki tutkusu adına yabancıların denetim ve kontrolüne girmek dün olduğu gibi bugün de zillet olarak anılmıştır. Nihayet Türk milleti hiçbir zaman zillete kapılmamıştır.