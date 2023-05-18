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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 14 Mayıs mesajı: Dengesini iyice bozdu

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Giriş Tarihi: 18.05.2023 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 14 Mayıs mesajı: Dengesini iyice bozdu

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından önemli bir paylaşım yaptı. Erdoğan sözlerinde "Meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu." ifadelerini kullandı.

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