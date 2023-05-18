Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yurt dışında en yüksek oy çıkan ikinci kent! Kimi gelinlikle kimi engeline rağmen oy vermeye gitti: Her şey Erdoğan için

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında, önceki yıllara kıyasla yoğun ilgi vardı. Fransa'nın Glermont kentinde seçmenler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti. Sandıktan çıkan oy oranı ise yüzde 90 oldu. Oylarını kullanmak için kimi gelinliğiyle kimi engeline rağmen sandık başına gitti. İşte o renkli anlar...

Giriş Tarihi: 18.05.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 13:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL