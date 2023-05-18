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Haberler Galeri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yurt dışında en yüksek oy çıkan ikinci kent! Kimi gelinlikle kimi engeline rağmen oy vermeye gitti: Her şey Erdoğan için

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yurt dışında en yüksek oy çıkan ikinci kent! Kimi gelinlikle kimi engeline rağmen oy vermeye gitti: Her şey Erdoğan için

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında, önceki yıllara kıyasla yoğun ilgi vardı. Fransa'nın Glermont kentinde seçmenler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti. Sandıktan çıkan oy oranı ise yüzde 90 oldu. Oylarını kullanmak için kimi gelinliğiyle kimi engeline rağmen sandık başına gitti. İşte o renkli anlar...

Giriş Tarihi: 18.05.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 13:44
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Yurt dışında en yüksek oy çıkan ikinci kent! Kimi gelinlikle kimi engeline rağmen oy vermeye gitti: Her şey Erdoğan için

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 14 Mayıs'ta yapılan seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

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Yurt dışında en yüksek oy çıkan ikinci kent! Kimi gelinlikle kimi engeline rağmen oy vermeye gitti: Her şey Erdoğan için

Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erdi. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar 14 Mayıs'a kadar gümrük kapılarında oy verdi. Bu seçmenler için gümrüklerde 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kuruldu.

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Yurt dışında en yüksek oy çıkan ikinci kent! Kimi gelinlikle kimi engeline rağmen oy vermeye gitti: Her şey Erdoğan için

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği kapsamında yurt dışı seçim sonuçları yüzde 97.65'lik açılan sandık oranı ile Recep Tayyip Erdoğan 57,36 oy oranı ile yurtdışı sandığında lider çıktı.

Diğer adayların oy oranları ise şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: %39.98

Sinan Oğan: %1.70 Muharrem İnce: %0.95

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Yurt dışında en yüksek oy çıkan ikinci kent! Kimi gelinlikle kimi engeline rağmen oy vermeye gitti: Her şey Erdoğan için

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği kapsamında Fransa'nın Glermont kenti sandıkta %90 oyla AK Parti dedi.

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Yurt dışında en yüksek oy çıkan ikinci kent! Kimi gelinlikle kimi engeline rağmen oy vermeye gitti: Her şey Erdoğan için

Glermont, yurt dışında AK Partiye en yüksek oy veren ikinci kent oldu.