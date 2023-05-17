Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeye çağırıyoruz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı adaylarından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan projesinde alet rolünü üstlenmiştir. Bu kapsamda PKK ve FETÖ terör örgütleriyle açıkça işbirliği yapmaktadır. Küresel merkezlerden yönetilen, bölücü ve yobaz örgütleri CHP listelerinden Meclise taşımıştır. Kılıçdaroğlu, millî devleti ve Türk Ordusunu tasfiye, küresel finans merkezlerine kölelik, kültürel çürüme, 15-16 Temmuz'un intikamını alma ve kaos programının adayıdır." dedi.