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Son dakika | YSK'dan seçmen kağıdı kararı

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Giriş Tarihi: 18.05.2023 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
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Son dakika | YSK’dan seçmen kağıdı kararı

Son dakika haberi... 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdı yeniden dağıtılacak.

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