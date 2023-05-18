Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kemal Kılıçdaroğlu zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır
28 Mayıs'taki 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışmalarına ara vermeden devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaki istişare toplantısında "CHP Genel Başkanı, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte, zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır. Kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalışmaktadır. Biz, bu oyuna asla ve asla gelmeyeceğiz" dediği öğrenildi. Öte taraftan Başkan Erdoğan, telefon bağlantısıyla katıldığı Kayseri'deki Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'nda, "Milletimizin 14 Mayıs'ta bize gösterdiği teveccüh ve sandıkta verdiği 27 milyonun üzerindeki rekor oy, ikinci tur için en büyük güvencemizdir. Ancak bunun için önce bu oyun firesiz bir şekilde 28 Mayıs'ta sandığa taşınmasını sağlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.45'te AK Parti'nin Sütlüce'deki il binasına giderek basına kapalı gerçekleşen istişare toplantısına katıldı.
Burada Başkan Erdoğan seçim sürecini değerlendirdi ve ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için flaş mesajlar verdi.
"CHP GENEL BAŞKANI ZEHİRLİ BİR SİYASET DİLİNE SARILMAKTA"
Başkan Erdoğan'ın, "14 Mayıs gecesinden itibaren muhalefetin buram buram provokasyon kokan mesajları, önümüzdeki sürecin nasıl geçeceğini gösteriyor. CHP Genel Başkanı, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte, zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır. Kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalışmaktadır. Biz, bu oyuna asla ve asla gelmeyeceğiz. Duruşumuzu bozmayacak, soğukkanlılığımızı muhafaza edeceğiz" dediği öğrenildi.
"SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ"
"Son 21 yıldır olduğu gibi kendi işimize bakacağız, kendi gündemimize odaklanacağız" ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan'ın "Milletimizin karşısına yine hizmetlerimizle, eserlerimizle ve projelerimizle çıkacağız. Gönüller fethetmenin, yeni bir insanımızı daha saflarımıza katmanın peşinde olacağız. Elbette tüm bunları yaparken seçim günü sandıklara sahip çıkmayı da ihmal etmeyeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın oyunun zayi olmasına, gasp edilmesine, sandık başı oyunlarıyla yok sayılmasına fırsat vermeyeceğiz. Yükümüz ağır, mesuliyetimiz büyük, görevimiz zordur. Buradaki her bir dava arkadaşımızın vazifesine dört elle sarılacağına yürekten inanıyorum" açıklamasını yaptı.
YEREL YÖNETİMLER İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME BÖLGE TOPLANTISI'NA TELEFONLA BAĞLANDI
Öte yandan Başkan Erdoğan, telefon bağlantısıyla katıldığı Kayseri'deki Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'nda, "Milletimizin 14 Mayıs'ta bize gösterdiği teveccüh ve sandıkta verdiği 27 milyonun üzerindeki rekor oy, ikinci tur için en büyük güvencemizdir." ifadesini kullandı.
AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı, Kayseri, Konya, Adana, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sivas ve Yozgat'tan gelen 150 belediye başkanı ve 9 il genel meclisi başkanının katılımıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki sosyal tesisinde düzenlendi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı etkinliğe telefonla bağlanan Başkan Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde gösterilen gayret ve fedakarlık için teşekkür etti.
"OYLAR FİRESİZ BİR ŞEKİLDE 28 MAYIS'TA SANDIĞA TAŞINMALI"
Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu almasının önemini vurgulayan Başkan Erdoğan, "İşin bu tarafını başarıyla tamamladık. Şimdi önümüzde ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı Seçimi'ni tamamlamak var. Milletimizin 14 Mayıs'ta bize gösterdiği teveccüh ve sandıkta verdiği 27 milyonun üzerindeki rekor oy, ikinci tur için en büyük güvencemizdir. Ancak bunun için önce bu oyun firesiz bir şekilde 28 Mayıs'ta sandığa taşınmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için ne gerekiyorsa yapmamız şarttır. Muhalefet tarafının çırpınışları aradaki farkı kapatmaya yetmeyecektir." ifadelerini kullandı.
"29 MAYIS'A İNŞALLAH 28 MAYIS ZAFERİYLE GİRMELİYİZ"
Diğer adaylara oy verenlerden de mümkün olan en yüksek desteği almak için gece gündüz çalışmaları gerektiğine dikkati çeken Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ama hepsinin ön şartı kendi oyumuza sahip çıkmaktır. Bunun için teşkilatlarımız ve belediye başkanlarımız seçim sonuçları açıklanana kadar fasılasız bir şekilde çalışmalı, en küçük bir eksiye, gediğe, rehavete yer vermemelidir. Mehmet Özhaseki kardeşim bu çerçevede sizlere bir yol haritası çizmiştir. İnşallah ikinci turu hem oy hem oran olarak tarihi bir neticeyle tamamlayıp, ülkemize 5 yıl daha hizmet etme şerefine nail olacağız. Bunun için milletimizin gönlünü de sandık başlarını da sandık sonrası süreçleri de asla boş bırakmayacağız. Ben sizlere güveniyorum, sizlere inanıyorum. Daha çok gayret göstereceğiz, daha çok çalışacağız. 29 Mayıs'a inşallah 28 Mayıs zaferiyle girmeliyiz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum."
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