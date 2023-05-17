Depremzedelere yapılan yardımları haram eden CHP seçmenine vatandaştan anlamlı cevap! CHP’nin resmi hesabına temsili para gönderiyorlar

SÖZCÜ HEDEF GÖSTERDİ

Sözcü Gazetesi manşetinden büyük bir skandala imza attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçuk vaatlerine itibar etmeyen seçmeni ve deprem bölgesinde güven ve istikrardan yana oy kullanan afetzede vatandaşlarımızı çirkin bir üslupla hedef aldı. 16.05.2023 tarihinde, "Demek ki millet TOGG'muş" manşetiyle çıkan gazete, "Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş" alt başlığıyla da, afetzede vatandaşlarımızın acısı üzerinde tepindi.