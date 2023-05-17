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Depremzedelere yapılan yardımları haram eden CHP seçmenine vatandaştan anlamlı cevap! CHP'nin resmi hesabına temsili para gönderiyorlar

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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Depremzedelere yapılan yardımları haram eden CHP seçmenine vatandaştan anlamlı cevap! CHP’nin resmi hesabına temsili para gönderiyorlar

Türkiye sandık başına giderken Başkan Erdoğan en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy ile fark atarak yüzde 49,5 oy aldı. Başkan Erdoğan'ın seçimde özellikle deprem bölgesindeki illerde yüksek oy oranına sahip olması CHP'li isimler tarafından büyük tepki topladı. CHP'liler sosyal medyadan depremzedelere küfürler savururken yapılan yardımları haram ettiklerini ve hatta yardımların durdurulduğunu ifade etti. Bu gelişme sonrası devletin ardından depremzedelere sahip çıkmak isteyen vatandaşlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabına para yollayarak "Depremzede kardeşimin içtiği bir şişe su için" notunu düştüler. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,5'luk oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy ile fark attı.

28 MAYIS'TA SANDIK BAŞINA

YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.

Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.

SOSYAL MEDYADA KÜFÜRLER YAĞDIRDILAR

Seçimlerde özellikle deprem bölgesinde Başkan Erdoğan'a çıkan yüksek oy sonrası CHP'ye gönül veren bazı vatandaşlar sosyal medyada depremzedelere yönelik ağır ifadeler kullanırken küfürler savurdu.

SÖZCÜ HEDEF GÖSTERDİ

Sözcü Gazetesi manşetinden büyük bir skandala imza attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçuk vaatlerine itibar etmeyen seçmeni ve deprem bölgesinde güven ve istikrardan yana oy kullanan afetzede vatandaşlarımızı çirkin bir üslupla hedef aldı. 16.05.2023 tarihinde, "Demek ki millet TOGG'muş" manşetiyle çıkan gazete, "Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş" alt başlığıyla da, afetzede vatandaşlarımızın acısı üzerinde tepindi.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ YAĞDI

Depremzedeler CHP'liler tarafından hedef alınmaya devam ederken depremzedeler ve vatandaşlardan bu konuya yönelik CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki geldi.

"DEPREMZEDELERİN İÇTİĞİ BİR SU İÇİN"

Vatandaşlar yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabına 2,5 TL yatırarak "Depremzedelerin içtiği bir su için" notunu düştü.

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