PKK destekçilerinden AK Partili Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a saldırı! O anları A Haber'de anlattı: Bayraktan rahatsız oluyorlar
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimlerde destek veren HDP'li grup Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız’ın önünü kesti. PKK’nın işaretini yapan grup “Burada konuşturma yaptırmayız” dedi. Saldırganlar Türk bayrağı taşıyan kadınların üzerlerine de yürüyüp küfürler etti. Yaşanan olayı Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız A Haber ekranlarında anlattı. İşte detaylar...
İstanbul Okmeydanı'nda 7'li koalisyon ortağı HDP sempatizanı grup Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız'ın önünü kesti.
Başkan Yıldız'ın elini tutup terör örgütü PKK'nın işaretini yapan grup "Burada konuşturma yaptırmayız" dedi. Saldırganlar Türk bayrağı taşıyan kadınların üzerlerine de yürüyüp küfürler etti.
SEÇİM ÇALIŞMALARINA TERÖR SEMPATİZANLARINDAN ENGEL!
Beyoğlu Belediye başkanı Haydar Ali Yildiz Seçim çalışmaları kapsamında gezdiği, halk evinin olduğu bölgede, Okmeydanı'nda, PKK sempatizanı grubun engellemesi ile karşılaştı.
"BURADA KONUŞTURMAYIZ!"
Haydar Ali Yildız'ın elini tutan ve terör örgütü PKK'nın zafer işaretini yapan grup "Burada konuşturma yaptırmayız" diyerek taşkınlık çıkardı. Saldırganlar ellerinde Türk bayrağı taşıyan kadınlara da saldırdı.
Yaşlı bir kadına ağza alınmayacak küfürler ederek hakaret etti. Terör destekçisi kişiler hakkında inceleme başlatıldı.
ELİMİZDEKİ BAYRAKTAN RAHATSIZ OLDULAR
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız A Haber'e yaptığı açıklamada yaşananları anlattı.
"Eşim ve teşkilatımla birlikte seçim için kampanya yürütüyorduk. Beyoğlu'nun sokaklarını dolaştırdık. Milletimiz desteğini aldık. Sütlüce mahallemizde vatandaşımıza teşekkür ediyorduk. Önce karşıma biri çıktı "Burada bu kampanyayı yapamazsınız. Bu yasal değil. Buralara sizi sokmayız. Buralar kurtarılmış bölge" gibi ifadeler kullandılar. Elimizdeki bayraklardan rahatsız oldular. Sınır tanımıyorlar. "
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