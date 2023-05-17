CHP’li belediyeden depremzedelere oy cezası! Bakan Kurum’dan vicdanlara sığmayan olay sert tepki: CHP’nin anlayışı budur

Gözleri dolan ve ağlamaklı olan vatandaşın elini tutarak teselli eden Bakan Kurum ise, "Biz depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, hiçbir zaman etmeyeceğiz. Muhalefetin oraya yapacaklarına da, vadettiklerine de ihtiyacımız yok. Depremzede kardeşlerimizin de ihtiyacı yok. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik. Allah'ın izniyle o sözü de tutacağız!"* ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından AFAD gönüllüsü vatandaşla yaptığı bu sohbetin videosunu, "Benim de kanıma çok dokundu, güzel kardeşim. Ama hiç üzülme, biz varız. Sözümüzü tutacağız!" ifadeleriyle paylaştı.

NE OLMUŞTU?

TEKİRDAĞ'DA DEPREMZEDELERE "OTELLERİ TERK EDİN" TEBLİGATI GÖNDERİLDİ

Asrın felaketinden sağ kurtulan depremzedeler için tüm Türkiye seferber oldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de deprem sonrası misafirlere kapılarını açanlar arasındaydı. Ancak 14 Mayıs seçiminin ardından otelleri boşaltmaları için depremzedelere tebligat yapıldı.

Asrın felaketinde 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi, evine giremez oldu. Yuvasız kalanlara Türkiye'nin dört bir yanından yardım eli uzandı.