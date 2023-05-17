CHP'li belediyeden depremzedelere oy cezası! Bakan Kurum'dan vicdanlara sığmayan olay sert tepki: CHP’nin anlayışı budur
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 14 Mayıs seçimlerinden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin otellerde kalan depremzedelere tebligat göndermesine tepki gösterdi. Kurum; "CHP’nin yönetim anlayışı tam da budur. İnsanlıkları partizanlığın önüne geçmiş, vicdanları kararmıştır" ifadelerine yer verdi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs seçiminin ardından kaldıkları otelleri boşaltmaları için depremzedelere tebligat gönderdiği belirtildi. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan tepki geldi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"CHP'nin yönetim anlayışı tam da budur. İnsanlıkları partizanlığın önüne geçmiş, vicdanları kararmıştır. Ama herkes müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz değil, Devletimiz her bir kardeşimizin yanındadır!
DEPREMZEDELERİMİZİ CHP'NİN İNSAFINA TERK ETMEDİK'
Depremzedelerimizi CHP'nin insafına terk etmedik, bundan sonra da etmeyiz!"
Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'da AFAD gönüllüsü olarak bulanarak hizmet veren bir vatandaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Sancaktepe'deki temasları sırasında muhalefet belediyelerinin bölgedeki tutum ve davranışıyla ilgili yaşadıklarını aktararak, dert yandı.
Vatandaş, Bakan Kurum'a 14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgesindeki vatandaşların tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanmasıyla ilgili yapılan ağır eleştirilere çok üzüldüğünü belirterek, "Ben deprem bölgesine gittim, AFAD'a gönüllü katıldım. Üç tane çocuğum var, biri altı aylık. Hatay'da çalışmalarda bulundum.
Lakin bu seçimlere sebep, deprem bölgesindeki adamlara AK Parti seçildi diye hakaret ediyorlar. Orada ben *Ankara Büyükşehir Belediyesinin arabasından bir tane şişe su alıp, içmiştim. Onun da parasını Kılıçdaroğlu'nun hesabına 2,5 lira olarak hediye gönderdim. Allah aşkına bunlara yedirmeyin! Allah'ın izniyle sandıkları bırakmayalım!" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.
Gözleri dolan ve ağlamaklı olan vatandaşın elini tutarak teselli eden Bakan Kurum ise, "Biz depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, hiçbir zaman etmeyeceğiz. Muhalefetin oraya yapacaklarına da, vadettiklerine de ihtiyacımız yok. Depremzede kardeşlerimizin de ihtiyacı yok. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik. Allah'ın izniyle o sözü de tutacağız!"* ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından AFAD gönüllüsü vatandaşla yaptığı bu sohbetin videosunu, "Benim de kanıma çok dokundu, güzel kardeşim. Ama hiç üzülme, biz varız. Sözümüzü tutacağız!" ifadeleriyle paylaştı.
NE OLMUŞTU?
TEKİRDAĞ'DA DEPREMZEDELERE "OTELLERİ TERK EDİN" TEBLİGATI GÖNDERİLDİ
Asrın felaketinden sağ kurtulan depremzedeler için tüm Türkiye seferber oldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de deprem sonrası misafirlere kapılarını açanlar arasındaydı. Ancak 14 Mayıs seçiminin ardından otelleri boşaltmaları için depremzedelere tebligat yapıldı.
Asrın felaketinde 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi, evine giremez oldu. Yuvasız kalanlara Türkiye'nin dört bir yanından yardım eli uzandı.
Bir kısmı da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ildeki tesislere yerleştirildi. Depremzedelerin 13 Ağustos 2023'e kadar otellerde misafir edilmesi için anlaşma yapıldı.
Ancak seçimlerden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince afetzedelere tebligat gönderildi. Otellerin, 21 Mayıs'a kadar tahliye edilmesi istendi. Bunun üzerine depremzedeler ne yapacaklarını şaşırdı.
DEPREMZEDELER İKİNCİ KEZ YIKILDI
Depremden hemen sonra Tekirdağ'a geldiklerini söyleyen depremzede Betül Erikçi, şöyle konuştu:
"Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ'da bizi Kumbağa beldesinde çeşitli otellere yerleştirdi. Yalnız ne hikmetse bugün belediyeden iki yetkili geldi, ayın 21'inde yani 5 gün sonra, 5 gün içinde hazırlanıp otelleri terketmemize yönelik şu bildiriyi duvarımıza astılar. Çoluk çocuk perişan halde panik olduk tabi. Açıklama yok, AFAD'a gidin dediler.
Şu bize gidin demenin yazılı belgesi... Açık söyleyeyim kovulduğumuzun yazılı belgesi ve bu ne hikmetse seçimden önce olmadı, seçimden 2 gün sonra bize bu şekilde geldiler"
Depremzede Fadime Taşçı da, "Her şey önce çok güzeldi, güzel karşıladılar bizi çok memnun kaldık. Ben bugün hastaneye gittim. Ben rahatsızım, onkoloji hastasıyım. Geldim, arkadaşlar dedi ki 'bizi çıkartıyorlar, olur mu öyle şey her şey çok güzel' dedim. Şaka yapıyorlar zannettim, bir geldim yazıya baktım şok oldum." dedi.
VALİLİK: DEPREMZELERİN HER TÜRLÜ İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK
Tekirdağ Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Devletimiz; Valiliğimiz, AFAD ve diğer kurumlarıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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