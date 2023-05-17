CHP’de kaos! Gürsel Tekin Kemal Kılıçdaroğlu’na isyan etti

KISA SÜREDE ÇARK ETTİ: "TALİMATA UYACAĞIM"

Bu çıkışından kısa bir süre sonra çark eden Tekin'in biat açıklaması gecikmedi.

Saat 18:38'de yeni bir paylaşım yapmak zorunda kalan Tekin, "Kars'a elbette gideceğim. Sayın Genel Başkanımızla da görüştük. Talimatı doğrultusunda Halkın Otobüsü İstanbul'u sokak sokak gezecek. Milletimiz kararı ikinci tura bıraktı. Kazanacağız." ifadelerine yer verdi.

Gürsel Tekin'in açıklamalarına ise partililer sosyal medyadan şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bu adamlar CHP genel merkezine çöreklenmişler ve orayı bir rant kapısına çevirmişler, iktidar falan olmak gibi bir dertleri yok, keyifleri yerinde. Yıllardır hangi üstün özelliklerinden dolayı sürekli milletvekili seçiliyorlar bunlar? Kars'a git ve görevini yap efendi!"

"Adama bak. Kars'ta görevlendirilmiş ama İstanbul'da çalışacakmış. Parti disiplini filan hak getire."

"Kars'ta görevlendirilmiş ama beyefendi Kars'a gitmiyormuş. Paşa keyfi bozulmasın deyü. Parti içi disiplin CHP'de hak getire."