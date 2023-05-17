CHP’de kaos! Gürsel Tekin Kemal Kılıçdaroğlu’na isyan etti
CHP’de 14 Mayıs seçimlerinde ortaya çıkan tablo ardından kaos yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 7’li koalisyondaki ortaklarına dağıttığı vekillikler sonrası CHP’nin öz evlatları isyan bayrağı açtı. O isimlerden CHP’li Gürsel Tekin, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için kendisine verilen talimatı önce hiçe saydı ardından geri vites yaptı. Tekin, Kars'a vazifelendirilmesine rağmen "İstanbul'da çalışmaya devam edeceğim" açıklamasını yaptı. Bu çıkış CHP’de yaşanan iç çekişmeyi ve savaşı bir kez daha gözler önüne serdi.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın açık ara fark attığı 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinden ve seçmenden büyük tepki gelmişti.
Diğer taraftan Kılıçdaroğlu'nun 7'li koalisyondaki ortaklarına dağıttığı vekillikler sonrası CHP'nin öze evlatları isyan bayrağı açtı.
TEKİN KARS GÖREVİNİ TAKMADI!
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, saat 17:42'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na önce isyan ederek, "Seçim çalışması yapmak üzere Kars ilimize görevlendirildim. 12 milyon seçmenin olduğu, sokak sokak bildiğim İstanbul'da çalışmaya devam edeceğim. Özellikle oy kaybettiğimiz veya yeterli oyu alamadığımız ilçelerimizde olacağım." dedi.
KISA SÜREDE ÇARK ETTİ: "TALİMATA UYACAĞIM"
Bu çıkışından kısa bir süre sonra çark eden Tekin'in biat açıklaması gecikmedi.
Saat 18:38'de yeni bir paylaşım yapmak zorunda kalan Tekin, "Kars'a elbette gideceğim. Sayın Genel Başkanımızla da görüştük. Talimatı doğrultusunda Halkın Otobüsü İstanbul'u sokak sokak gezecek. Milletimiz kararı ikinci tura bıraktı. Kazanacağız." ifadelerine yer verdi.
Gürsel Tekin'in açıklamalarına ise partililer sosyal medyadan şu sözlerle tepki gösterdi:
"Bu adamlar CHP genel merkezine çöreklenmişler ve orayı bir rant kapısına çevirmişler, iktidar falan olmak gibi bir dertleri yok, keyifleri yerinde. Yıllardır hangi üstün özelliklerinden dolayı sürekli milletvekili seçiliyorlar bunlar? Kars'a git ve görevini yap efendi!"
"Adama bak. Kars'ta görevlendirilmiş ama İstanbul'da çalışacakmış. Parti disiplini filan hak getire."
"Kars'ta görevlendirilmiş ama beyefendi Kars'a gitmiyormuş. Paşa keyfi bozulmasın deyü. Parti içi disiplin CHP'de hak getire."
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