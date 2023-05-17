CHP'de ABD'den ithal danışman kayıplara karıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük tepki: Jeremy Rifkin nerede?
Türkiye 28 Mayıs seçimlerine hazırlanırken, 14 Mayıs'ta alınan hezimet sonrası CHP'de sular durulmuyor. Parti içi ve dışından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiriler yükselmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık 2022'de yaptığı vizyon toplantısında CHP liderinin yeni danışmanı olarak tanıtılan ABD'den ithal Jeremy Rifkin'in o günden beri ortalıkta görünmemesi tepki konusu oldu. 20 dakikalık sunumla milyonları cebe indiren Rifkin'in nerede olduğu tartışma konusu oldu.
Türkiye 14 Mayıs seçim sürecini bitirdi ve 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayıma başladı.
Seçime günler kala 14 Mayıs'tan hezimetle ayrılan CHP'de ise kazan kaynamaya başladı. Parti dinamikleri ve seçmenler hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adeta kazan kaldırırken, CHP liderine de peş peşe eleştiriler yapılıyor.
ABD'DEN İTHAL DANIŞMAN KAYIPLARDA
3 Aralık 2022 tarihinde "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması" adı altında bir vizyon toplantısı düzenleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, burada ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'i yeni danışmanı olarak ilan etmişti. Organizasyona internet üzerinden bağlantıyla katılan ve İstanbul'a gelme zahmetinde bile bulunmayan Jeremy Rifkin, yaklaşık 20 dakikalık bir konuşma yaparken; yüz binlerce dolar ücreti ise cebe indirdiği ortaya çıkmıştı.
CHP'LİLER SORUYOR: RIFKIN NEREDE?
ABD'den ithal danışman bu tarihten sonra adeta ortalıktan kayboldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim süreci boyunca Jeremy Rifkin bir daha herhangi bir yerde görünmezken, CHP'liler de 14 Mayıs hezimeti sonrası bu durumu sorgulamaya başladı. "Jeremy Rifkin nerede?" sorusunu yönelten CHP'liler parti yönetimini ve Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Uzaktan katıldığı bağlantı sonrası bir daha ortalıkta görünmeyen Rifkin'in CHP'den 20 dakikalık sunum için milyonlarca lira ödeme aldığı da öğrenildi.
ALMANYA'YI BATIRDI KILIÇDAROĞLU'NUN EŞİNİ UYUTTU
Bir dönem Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de danışmanlığını yapan ve yanlış politikaları nedeniyle Almanya'yı enerji krizine sokan ABD'den itlah başdanışman Jeremy Rifkin, 3 Aralık 2022'deki toplantıda yaptığı konuşma ile Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu da uyutmuştu.
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