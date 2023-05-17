CHP’de ABD’den ithal danışman kayıplara karıştı! Kemal Kılıçdaroğlu’na büyük tepki: Jeremy Rifkin nerede?

CHP'LİLER SORUYOR: RIFKIN NEREDE?

ABD'den ithal danışman bu tarihten sonra adeta ortalıktan kayboldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim süreci boyunca Jeremy Rifkin bir daha herhangi bir yerde görünmezken, CHP'liler de 14 Mayıs hezimeti sonrası bu durumu sorgulamaya başladı. "Jeremy Rifkin nerede?" sorusunu yönelten CHP'liler parti yönetimini ve Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Uzaktan katıldığı bağlantı sonrası bir daha ortalıkta görünmeyen Rifkin'in CHP'den 20 dakikalık sunum için milyonlarca lira ödeme aldığı da öğrenildi.