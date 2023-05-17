Başkan Erdoğan’a dünya liderlerinden tebrik telefonu

"TÜRK HALKI LİDERİNE GÜVENDİ"



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Başkan Erdoğan'ı aramış, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimlerinde oyların çoğunluğunu sağlaması dolayısıyla tebriklerini iletmişti.

Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük mesafe kat ettiğini ifade eden Aliyev, bunun bir tezahürü olarak Türk halkının bu seçimlerde de liderine güvendiğini kaydetti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, telefon görüşmesinde ayrıca iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kalıcı ve bozulmaz olduğunun bir kez daha vurgulandığı ifade edildi.

MİRZİYOYEV'DEN TEBRİK



Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Türkiye'de gerçekleşen seçimlerin ardından Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etmişti.

Telefon görüşmesinde Mirziyoyev, seçim sonuçlarının kardeş Türkiye halkının Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilmekte olan siyasi değişimler ve ekonomik reformların geniş şekilde desteklemesinin göstergesi olduğunu dile getirmişti.