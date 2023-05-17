Başkan Erdoğan’a dünya liderlerinden tebrik telefonu
Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Malezya ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi liderleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçimlerdeki başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Türkiye Yüzyılı'nın kritik dönemeci olarak görülen 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için halk 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.
BAŞKAN ERDOĞAN FARK ATTI
Kritik seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıkladığı son verileri göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52oranını yakaladı.
Kılıçdaroğlu %44.88 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı.
FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43 oranında oy aldı.
Bu sonuçlarla Cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kaldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A DÜNYA LİDERLERİNDEN TEBRİK
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.
"TÜRK HALKINA HAYIRLI OLSUN"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, Başkan Erdoğan'a seçimin ikinci turunda da başarılar diledi ve seçimlerin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.
MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN, BAŞKAN ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Başkan Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.
Başbakan Orban, "Az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundaki ezici zaferinden ve AK Parti'nin son milletvekili seçimlerindeki olağanüstü ve tartışılmaz zaferinden dolayı tebrik etmek için aradım." ifadesini kullandı.
Orban, "İkinci tur için bol şanslar Başkan! Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye, Macaristan için iyidir, Avrupa için iyidir ve dünya için iyidir." değerlendirmesinde bulundu.
"TÜRK HALKI LİDERİNE GÜVENDİ"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Başkan Erdoğan'ı aramış, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimlerinde oyların çoğunluğunu sağlaması dolayısıyla tebriklerini iletmişti.
Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük mesafe kat ettiğini ifade eden Aliyev, bunun bir tezahürü olarak Türk halkının bu seçimlerde de liderine güvendiğini kaydetti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, telefon görüşmesinde ayrıca iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kalıcı ve bozulmaz olduğunun bir kez daha vurgulandığı ifade edildi.
MİRZİYOYEV'DEN TEBRİK
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Türkiye'de gerçekleşen seçimlerin ardından Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etmişti.
Telefon görüşmesinde Mirziyoyev, seçim sonuçlarının kardeş Türkiye halkının Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilmekte olan siyasi değişimler ve ekonomik reformların geniş şekilde desteklemesinin göstergesi olduğunu dile getirmişti.
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