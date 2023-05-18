18 Mayıs 2023, Perşembe
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CHP’de kaos! Gürsel Tekin Kemal Kılıçdaroğlu’na isyan etti
CHP’de 14 Mayıs seçimlerinde ortaya çıkan tablo ardından kaos yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 7’li koalisyondaki ortaklarına dağıttığı vekillikler sonrası CHP’nin öz evlatları isyan bayrağı açtı. O isimlerden CHP’li Gürsel Tekin, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için kendisine verilen talimatı önce hiçe saydı ardından geri vites yaptı. Tekin, Kars'a vazifelendirilmesine rağmen "İstanbul'da çalışmaya devam edeceğim" açıklamasını yaptı. Bu çıkış CHP’de yaşanan iç çekişmeyi ve savaşı bir kez daha gözler önüne serdi.