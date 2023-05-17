17 Mayıs 2023, Çarşamba
Kemal Kılıçdaroğlu nasıl dolandırıldı? CHP'ye katkıları olmadan 37 vekil kazandılar
Türkiye tarihinin en önemli seçim süreçlerinden birini yaşıyor. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Başkan Erdoğan ezici bir üstünlük sağlarken, seçim ikinci tura kaldı. Seçim sonrası CHP'de ise sular durulmuyor. CHP listesinden seçime giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti onlarca vekil çıkarırken; CHP'nin oy oranında artış olmaması partiyi karıştırdı. Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok da köşesinde bu konuyu kaleme alırken, "Kılıçdaroğlu nasıl dolandırıldı?" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:06
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