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Kemal Kılıçdaroğlu nasıl dolandırıldı? CHP'ye katkıları olmadan 37 vekil kazandılar

Türkiye tarihinin en önemli seçim süreçlerinden birini yaşıyor. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Başkan Erdoğan ezici bir üstünlük sağlarken, seçim ikinci tura kaldı. Seçim sonrası CHP'de ise sular durulmuyor. CHP listesinden seçime giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti onlarca vekil çıkarırken; CHP'nin oy oranında artış olmaması partiyi karıştırdı. Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok da köşesinde bu konuyu kaleme alırken, "Kılıçdaroğlu nasıl dolandırıldı?" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:06
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Kemal Kılıçdaroğlu nasıl dolandırıldı? CHP’ye katkıları olmadan 37 vekil kazandılar

İşte Melih Altınok'un "Kılıçdaroğlu nasıl dolandırıldı?" başlıklı yazısı
CHP'liler, Nasreddin Hoca gibi "Yediğimiz ciğerse kedi nerede" diye soruyorlar...

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Kemal Kılıçdaroğlu nasıl dolandırıldı? CHP’ye katkıları olmadan 37 vekil kazandılar

Haklılar. CHP'nin oyu yüzde 25'te kaldı. Bu oran, partinin oylarını tavan yaptırdığı söylenen Kemal Bey'in oyuysa diğer 4 genel başkanın oyu nerede?

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Kemal Kılıçdaroğlu nasıl dolandırıldı? CHP’ye katkıları olmadan 37 vekil kazandılar

Evet CHP'li seçmenin oyu, okyanus ötesi partilerin midesinde. Önümüzdeki dönem parlamentoda bu oylarla grup kurup geviş getirecekler. CHP'ye gram katkıları olmadığı halde tam 37 vekil kazandılar.

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Kemal Kılıçdaroğlu nasıl dolandırıldı? CHP’ye katkıları olmadan 37 vekil kazandılar

Dahası "Aşırı bilinçliyiz" diyen CHP seçmeni ikinci turda kendisini cumhurbaşkanı seçtirebilirse Kemal Bey bu dört partiye birer de bakanlık verecek. Yetmeyecek, dördünün genel başkanını cumhurbaşkanı yardımcısı atayacak.

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Kemal Kılıçdaroğlu nasıl dolandırıldı? CHP’ye katkıları olmadan 37 vekil kazandılar

Ne strateji ama!
Şaka bir yana, koskoca bir adam düşünerek hem kendi hem de CHP seçmenin ayağına sıkmaya ikna olur mu? Kandırılmış, dolandırılmış olmalı mutlaka!