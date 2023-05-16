Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan vatandaşlara çağrı: Biz kazanınca kimse kaybetmeyecek! Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa

"İNŞALLAH 28 MAYIS ÇOK ÇOK FARKLI OLACAKTIR

"Meclis dengesi farklı, hükümet farklı olursa sürdürülebilir değil. Geçmişte yaşanan birtakım Başkan ve hükümet örnekleri var. Benzerine gelinir ve sonuç erken seçime gider." değerlendirmesi üzerine de Erdoğan, Cumhur İttifakı 322 üyeyle parlamentoda olduktan sonra kolay kolay böyle bir adımın olmayacağını vurguladı.

Başkan Erdoğan, "Burada tabii şuna inanıyorum. İnşallah 28 Mayıs çok çok farklı olacaktır. 29 Mayıs'a da o bir sinyal olacaktır. 29 Mayıs'a inşallah çok farklı uyanacağız diye düşünüyorum." dedi.

"Çok oy alacağız mı demek istiyorsunuz?" sorusuna ise Erdoğan, "Ona inanıyorum." ifadesini kullandı.

"MİLLETİMİZİN YİNE SANDIKLARA KOŞACAĞINA İNANIYORUM"

Başkan seçiminin ikinci turunda nasıl bir strateji izleyeceklerinin sorulmasına karşılık ise Erdoğan, şunları kaydetti:

"Birinci turdaki yol haritasını aynen uygulayacağız diyemem. Onun benzerini sadece bu hafta sonu yapacağım deprem bölgesinde uygulayacağız ama bunun dışında özellikle İstanbul, Ankara'da teşkilatımızın yoğunlukla bulunduğu şehri ziyaretlerle, hatta hemşehri dernekleriyle çok çok iç içe olacağız teşkilat olarak. Bunlarla yapacağımız görüşmelerle, gençlikle yapacağımız görüşmelerle, bütün esnaf odalarıyla vesaire yapacağımız buluşmalarla bu süreci farklı bir şekilde inşallah işleyeceğiz. İkinci turda, birinci turda olduğu gibi milletimizin ben yine sandıklara koşacağına inanıyorum ama ben milletimizden bir şeyi özellikle rica edeceğim. O da şu, tabii şimdi mayıs ayında ve bu mayıs ayı sebebiyle özellikle mesela Karadeniz'de çaya gidenler olabilir, fındığa gidenler olabilir. Ben diyorum ki ne olur bunu erteleyin. 28 Mayıs'ta oyunuzu kullanın, ondan sonra bu seyahatleri yapın. Bütün bunlarla beraber yazlıklarına gidecek olanlar da olabilir. Bunların da değerlendirmesini iyi yapmamız lazım."

Yeni kabinenin nasıl şekilleneceğine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, kurulacak kabinede birçok özelliğin aranması gerektiğini belirterek, mevcut kabinenin, süreç içerisinde büyük bir sınav verdiğini söyledi.

Yeni dönemin biraz daha farklı olacağını ifade eden Başkan Erdoğan, "Şu anda o çalışmaları yaptım, yapıyorum ve güçlü bir kabineyle, yeni dönemde mevcut eksiklerimizi de gidermek suretiyle inşallah Türkiye Yüzyılı'nı güçlendirerek yola devam etmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Dünyada bütün ülkelerle bir kucaklaşma siyasetini bugüne kadar yürüttüklerini belirten Erdoğan, "Bir ülkeyi yanıma çekeyim, öbür ülkeyi yani CHP'nin yaptığı gibi Rusya'ya meydan okuyayım, böyle bir şey bizim kitabımızda yok." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya, ABD, Çin ve bütün Batı dünyasıyla devamlı irtibat halinde olduklarını aktaran Erdoğan, "Benim bir Türkiye Cumhuriyeti Başkan olarak dargın, küskün olduğum dünyada neredeyse lider yok. Hepsiyle görüşmelerimi en güzel şekilde yaptım, yapıyorum. Bundan sonra da aynı şekilde yapacağım. Ülkemin menfaati çünkü burada. Siz bir ülkeyi bir kenara attığınız zaman kaybedersiniz, kazanmazsınız. Hep benim aklımda Japonların güzel bir atasözü var; 'İplikle de olsa aranızdaki bağı koparmayın. Olur ki bir gün lazım olur." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Yüzde 49,5 çok önemli destek, sizin açınızdan önemli bir güven. Fakat 28 vekil kaybettiniz. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? " sorusu üzerine, seçim sonucuna göre Cumhur İttifakı olarak 322 vekile ulaştıklarını ve çoğunluğu sağladıklarını, muhalefette böyle bir çoğunluğun söz konusu olmadığını dile getirdi.

Halkın kendilerine gösterdiği teveccühün çok net bir şekilde görüldüğünü söyleyen Erdoğan, "Partimde maalesef bir düşüş, partimizin milletvekillerinde az da olsa bir eksiklik söz konusu. Bunun üzerinde, şu anda teşkilat başkanlığımız dün yaptığımız toplantıdan sonra bugün bir araya geldiler, çalışıyorlar. Nerede ne tür eksiklerimiz oldu, bu eksiklerimizi de gidermek suretiyle inşallah önümüzdeki döneme başta yerel seçimler olmak üzere hazırlığımızı yapmamız lazım. Yani iç muhasebemizi yapacağız, buna göre de gereken adımları atacağız." sözlerine yer verdi.

"Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde 'Evleri ücretsiz yapacağım, bedava vereceğim size.' dedi. Buna rağmen o insanlar onu değil de sizi tercih etti. Bunun nedenini nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, 6 Şubat'ta insanlık tarihinin en büyük doğal afetlerinin yaşandığını ve 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

11 ildeki 14 milyon insanın depremlerden doğrudan etkilendiğini dile getirerek, afetin ardından devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini, ilk günlerde kimi illerde yaşanan sıkıntıları süratle giderdiklerini belirten Erdoğan, "Fakat muhalefet, özellikle ana muhalefet bir şeyler söylüyor da bugüne kadar yaptıklarına benim milletim bakıyor. Bu verdiği sözleri bugüne kadar tuttu mu?" dedi.

Muhalefetin yönettiği yerel yönetimlerde verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden Erdoğan, "Bunlar, 'ücretsiz otobüs, traktör' dediler, böyle bir traktör falan verilmedi. Öbür tarafta 'süt' dediler verilmedi. Yani verdikleri hiçbir sözü bunlar tutmadılar. İstanbul'da da Ankara'da. İstanbul, Ankara, İzmir bunlar Türkiye'nin adeta özetinin özeti." diye konuştu.

"BUNLAR DEPREM TURİSTİ"

Başkan Erdoğan, kendilerinin ise hangi sözü verdilerse tuttuklarını, yapamayacakları hiçbir söze vermediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ben bunlara 'deprem turisti' diyorum. Bunlar şimdi deprem yerlerine turist gibi gittiler, herhangi bir şey yok, herhangi bir destek yok, döndüler. Ben de aynı yerlere gittim, Antalya yangınında Manavgat'ta falan. Orada yaşlı bir amca, 'Benim traktörüm vardı, şimdi bu traktörüm yandı. Benim halim ne olacak?' dedi. Ben kendisine 'Amca senin traktörün bu hafta gelecek.' dedim ve kendisine traktörünü o hafta gönderdim. Aynı şekilde yine orada bir kişi 'Benim halim ne olacak?' dedi. Meğerse o arkadaş da CHP'liymiş. Dedim ki 'Bak biz şimdi buradaki bütün konutları süratle yapacağız. Sen de bu konutuna inşallah yerleşeceksin.' Konutları yapıp, teslim ettikten sonra teslime gittim ve yanıma sokuldu, 'Ben sizin o söylediğinize inanmıyordum.' dedi. Sonra kulağıma eğildi, 'Ben aslında CHP'liydim. Ama şimdi ne olur benim eve gel.' dedi. 'Ama şimdi yandaki eve söz verdik. Gideceğim eve sen de gel, ne hazırlamışsa yenge hanım onu da oraya getir.' dedim."

Deprem bölgesinde köy evlerinin süratle yapılıp teslim edildiğini hatırlatan Erdoğan, bu nedenle depremzedelerin de "Bunlar söz verdiği zaman yapar. Söz verdiği zaman yerine getirir. Traktörse traktör, konutsa konut." dediğini aktardı.

Deprem sonrasında Hatay'daki Defne Hastanesini 3 ayda inşa edecekleri söylediklerini hatırlatan Erdoğan, "Hemen çıktı bir tanesi, 'Neye göre yapıyorsun?' dedi. Şimdi bunlar inşaat mühendisi veya müteahhit değil ki. Anlamaz bu işten. Bunlar yalan üzerine bir şey bina ediyorlar. Biz Kovid-19 döneminde İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesini yaptık, 1006 odalı. Üç ayda biz orayı bitirdik." ifadelerini kullandı.

Defne Hastanesinin yapımına ilişkin bilgi veren Erdoğan, hastanenin depreme sağlam şekilde inşa edildiğini vurguladı.