17 Mayıs 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan’dan depremzede vatandaşlara hakaretlere tepki: Hatayı kendilerinde değil millette arıyorlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden sonra katıldığı ilk canlı yayında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan yayında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Depremzede vatandaşlara yapılan hakaretlere tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Hatayı kendilerinde değil millette arıyorlar. Bekledikleri oy olmadı, depremzedelere hakaret ettiler. Kendilerine oy vermeyen insanlara hakaret ediyorlar." dedi. “Deprem bölgesini ziyaret edeceğim” ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "12 günü değerlendireceğiz, rehavete kapılmayacağız" dedi.