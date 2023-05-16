Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden sonra katıldığı ilk canlı yayında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan deprem bölgesindeki vatandaşlara hakaret edilmesini eleştirirken "Yapılanlar çok çirkin. Hafta sonu depremzedelerimizin yanına gideceğiz " ifadelerini kullandı. Önümüzdeki dönemdeki kabineye yönelik güçlü bir kadro ile eksikleri gidereceklerini söyleyen Başkan Erdoğan ayrıca seçimlerde gençlerden gelen destek nedeniyle teşekkür etti. Erdoğan seçimleri kazanmaları durumunda Türkiye'de kimsenin kaybetmeyeceğini belirtirken "Asla rehavete kapılmayacağız. Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa!" ifadelerini kullandı.

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