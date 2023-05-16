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AK Parti'den 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimleri için yeni slogan: Doğru adamla yola devam

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Giriş Tarihi: 16.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
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AK Parti’den 28 Mayıs’taki ikinci tur seçimleri için yeni slogan: Doğru adamla yola devam

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı. Yüzde 50+1 kuralı nedeniyle seçimler ikinci tura kalırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ 28 Mayıs'taki seçimler için yeni sloganın "Doğru adamla yola devam" olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaşarken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,5'luk oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.

28 MAYIS'TA SANDIK BAŞINA

YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.

Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.

"DOĞRU ADIMLARLA YOLA DEVAM"

2023 seçimlere AK Parti'nin seçim beyannamesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara Spor Salonu'nda açıklamıştı. Seçimlere "Durmak Yok Yola Devam" sloganıyla giren AK Parti bu kez "Doğru adımlarla yola devam" sloganıyla yol çıkmıştı.

Seçimlerin ilk turda tamamlanmaması sonrası AK Parti ikinci tur için hazırlıklara başlarken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı açıklamada yeni sloganlarını duyurdu. Dağ yaptığı paylaşımda yeni sloganı "Doğru adamla yola devam" olarak duyurdu.

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