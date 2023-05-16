Başkan Erdoğan’dan yeni “Kabine” açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden sonra katıldığı ilk canlı yayında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan yayında seçim sonuçlarını değerlendirdi.Başkan Erdoğan, Kabine sorusuna "Üzerinde çalışmalarımız var şu anda o çalışmaları yaptım yapıyorum. Güçlü bir Kabine ile inşallah yeni dönemde mevcut eksiklerimizi de gidermek suretiyle inşallah Türkiye Yüzyılı’nı güçlendirerek yola devam etmeyi düşünüyoruz." yanıtını verdi.

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