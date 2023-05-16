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İZMİR'DE YANGIN SON DAKİKA! 16 Mayıs İzmir'de yangın mı çıktı, nerede, neden çıktı? İzmir yangın söndürüldü mü, yaralı var mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
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İZMİR’DE YANGIN SON DAKİKA! 16 Mayıs İzmir’de yangın mı çıktı, nerede, neden çıktı? İzmir yangın söndürüldü mü, yaralı var mı?

Son dakika haberleri... İzmir'de 16 Mayıs Salı günü saat 16.00 saatlerinde yangın meydana geldi. konuya ilişkin İzmirliler arama motorlarında detaylarını araştırıyor. Peki 16 Mayıs İzmir'de yangın mı çıktı, nerede, neden çıktı? İzmir yangın söndürüldü mü, yaralı var mı?

İzmir'de yandın son dakika aratılmaları hız kazandı. Bornova ilçesinde çıkan yangın sebebiyle dumanlar şehrin farklı noktalarında görülmeye başlandı. Vatandaşlar yangın hakkındaki detayları arama motorlarında araştırıyor. Peki 16 Mayıs İzmir'de yangın mı çıktı, nerede, neden çıktı? İzmir yangın söndürüldü mü, yaralı var mı? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

İZMİR'DE NEDEN YANGIN ÇIKTI?

İzmir'in Bornova ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir oto yedek parçacıda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanlar şehrin farklı noktalarından görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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