7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yenilgiyi bir türlü kabullenemedi!

Kılıçdaroğlu, saat 00.35'te "Sandıkları terk etmeyin" diye açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu saat 03.00'te yaptığı açıklamada yenilgiyi kabul ederek, "Bu seçimi 2. turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız" dedi.