Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na salvo: Siyasetten emekli olacak!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi. Nebati, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sizi siyasetten emekli etmesine sadece 13 gün kaldı” ifadelerini kullandı. Bakan Nebati ayrıca, Türk milletinin 7’li koalisyonun hesaplarını boşa çıkardığını da vurguladı.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Cumhur İttifakı yarışı hem Meclis'te hem de Cumhurbaşkanlığı'nda önde tamamladı.
Oy sayısı itibarıyla da Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na attığı fark yaklaşık 2,5 milyona tekabül ediyor.
Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kılıçdaroğlu'na seslendi.
"MİLLET TÜM HESAPLARINIZI BOŞA ÇIKARDI"
Milletin 7'li koalisyonun tüm hesaplarını boşa çıkardığının altını çizen Nebati şunları ifade etti:
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