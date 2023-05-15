CHP Genel Merkezi’nde son durum ne? Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan fark yiyen 7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu masayı tokatladı

KILIÇDAROĞLU'NUN MASAYI TOKATLAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Kılıçdaroğlu gece boyunca buradaydı saat 06 civarında buradan ayrıldı. Evine gitti dinlendikten sonra saatler 15'i gösterdiğinde tekrar CHP Genel Merkezine geldi ve kurmaylarını topladı. O toplantıda şüphesiz seçim sürecinde yaşananlar, seçim sonucu ortaya çıkan tablo tüm yönleriyle MYK'da ele alındı değerlendirildi. Seçimin 2. tura kalmasının kesinleşmesiyle birlikte CHP, bundan sonra nasıl bir strateji ile hareket edecek ve bu süreci nasıl yönetecek? Özellikle muhalefet seçmeninin yeniden sandığa gitmesi ve aynı motivasyonla hareket edilmesi konusunda Kılıçdaroğlu'ndan gelecek mesajlar önemliydi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunurken, "Buradayız sonuna kadar mücadele" notunu düştü. Kılıçdaroğlu'nun hatta önündeki masaya 3 kez vurarak yine dediğimiz o motivasyonu muhalefet seçmenini bir arada tutmaya dönük motive edici bir üslupla tarzla video paylaşarak bu süreci yöneteceğini anlıyoruz.