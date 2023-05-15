CHP Genel Merkezi'nde son durum ne? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu masayı tokatladı
Türkiye genelinde milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. 7'li koalisyonun adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2.5 milyonun üzerinde oy farkı yemesinin ardından CHP Genel Merkezindeki son durum merak ediliyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya adresinden ilginç bir paylaşım yaptı.
Türkiye ikinci yüzyılının en kritik dönemeci olarak gösterilen 2023 seçimleri dün gerçekleştirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA 2 BUÇUK MİLYON OY FARK ARTTI
Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken YSK'nın açıkladığı son verileri göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı.
Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı.
FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı. Bu sonuçlarla seçim 2. tura kaldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU MASAYI TOKATLADI
Terör örgütü PKK ve FETÖ'nün açık desteğini alan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün 'öndeyiz' diyerek giriştiği manipülasyonun ardından bugün de ilginç bir paylaşım yaptı.
CHP Genel Merkezi'nden olduğu tahmin edilen paylaşımda masayı tokatlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Buradayım be buradayım" ifadelerini kullandı.
Seçmenlerini ikinci tur için gazlamaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun yorgun hali ve üzgün surat ifadesi dikkat çekti.
CHP GENEL MERKEZİ'NDE SON DURUM NE?
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen ve parlamentoda da beklediğini alamayan CHP'de gözler Genel Merkeze çevrildi.
CHP Genel Merkezi önünde bulunan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son durumu aktardı. İşte Yeşiltaş'ın açıklamalarından derlenenler:
CHP Genel Merkezi'nde sessizlik hakim ve morallerin de bozuk olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere yüksek motivasyonla hazırlanmıştı. Büyük hedefler kondu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 53 yüzde 54 ve hatta yüzde 60 gibi bir oyla Cumhurbaşkanı seçileceği ve aynı zamanda Millet İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu ele geçireceği şeklinde değerlendirmeler, tahminler ve hedefler söz konusuydu. Ancak seçim sonuçlarına baktığımızda bu hedeflere ulaşamayınca haliyle CHP'de ve Millet İttifakı'nda morallerin bozuk olduğunu söylemek mümkün.
KILIÇDAROĞLU'NUN MASAYI TOKATLAMASI NE ANLAMA GELİYOR?
Kılıçdaroğlu gece boyunca buradaydı saat 06 civarında buradan ayrıldı. Evine gitti dinlendikten sonra saatler 15'i gösterdiğinde tekrar CHP Genel Merkezine geldi ve kurmaylarını topladı. O toplantıda şüphesiz seçim sürecinde yaşananlar, seçim sonucu ortaya çıkan tablo tüm yönleriyle MYK'da ele alındı değerlendirildi. Seçimin 2. tura kalmasının kesinleşmesiyle birlikte CHP, bundan sonra nasıl bir strateji ile hareket edecek ve bu süreci nasıl yönetecek? Özellikle muhalefet seçmeninin yeniden sandığa gitmesi ve aynı motivasyonla hareket edilmesi konusunda Kılıçdaroğlu'ndan gelecek mesajlar önemliydi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunurken, "Buradayız sonuna kadar mücadele" notunu düştü. Kılıçdaroğlu'nun hatta önündeki masaya 3 kez vurarak yine dediğimiz o motivasyonu muhalefet seçmenini bir arada tutmaya dönük motive edici bir üslupla tarzla video paylaşarak bu süreci yöneteceğini anlıyoruz.
PARLAMENTOYU DA KAYBETTİ
Diğer yandan cumhurbaşkanlığı seçimi bir yana parlamento seçimlerine baktığımız zaman tabloda CHP yüzde 25,3 oy aldı. CHP'nin 2018'de elde ettiği sonuçlara baktığımız zaman yüzde 22,65 oy oranıyla 146 milletvekili çıkarabilmişti. 168 sandalyesi var ancak şu anlık rakam. Çünkü CHP listesinden malum DEVA, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin adayları da seçim yarışında yer aldılar. Ve onlar da parlamentoya geçtiklerinde CHP'den ayrılıp kendi partileriyle yola devam edecekler. DEVA Partisi 15, Saadet Partisi 10, Gelecek Partisi 10 ve Demokrat Parti de 3 vekil kazandı. Toplamda 38 vekil CHP'den ayrılarak kendi partilerine geçecek. Bu tabloyu yorumlayan siyaset kulislerinde seçimin kazanmış olanı bu partiler deniyor. Çünkü siyasal gerçeğe baktığımızda bu partilerin bu kadar vekil çıkarabilecek güce sahip olmadıkları belirtiliyordu.
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