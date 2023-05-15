Merdan Yanardağ’dan Kılıçdaroğlu ve CHP’lilere seçim eleştirisi: Yaşananlar aymazlık! Genel Merkez’de Erdoğan’ın kazanmasını izlediler

CHP'Lİ YANARDAĞ AYMAZLIK DİYEREK İSYAN ETTİ: ERDOĞAN'IN KAZANDIĞI GÖRÜLÜYORDU

Seçim sonuçlarının ardından CHP'ye yakınlığıyla bilinen Merdan Yanardağ TELE 1 ekranlarında Kemal Kılıçdaroğlu ve partilileri hedef aldı.

"CHP Genel Merkezi'nde açık olan televizyonların ekranlarında Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda kazandığı görülüyordu" diyen Yanardağ, "Hafif kelimeler seçmeye çalışıyorum. Böyle bir aymazlık olabilir mi?" dedi. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın yaptığı gibi kendisini bekleyen kalabalığa konuşma yapması gerektiğini söyleyen Yanardağ, "Liderlerle yapılan kısa açıklamanın doğru olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.