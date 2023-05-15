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Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu ve CHP'lilere seçim eleştirisi: Yaşananlar aymazlık! Genel Merkez'de Erdoğan'ın kazanmasını izlediler

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2023 Güncelleme Tarihi: 15.05.2023
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Merdan Yanardağ’dan Kılıçdaroğlu ve CHP’lilere seçim eleştirisi: Yaşananlar aymazlık! Genel Merkez’de Erdoğan’ın kazanmasını izlediler

Türkiye için tarihinin en önemli seçimlerinden biri geride kalırken Başkan Erdoğan aldığı 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon civarında oyla fark attı. Yüzde 50 barajı nedeniyle ikinci tura kalan seçim için TELE 1 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen Merdan Yanardağ Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Yanardağ yaşananları aymazlık olarak olarak tanımlarken "CHP Genel Merkezi'nde açık olan televizyonların ekranlarında Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda kazandığı görülüyordu" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşarken Recep Tayyip Erdoğan aldığı yüzde 49,5'luk oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oyla fark attı.

28 MAYIS'TA SANDIK BAŞINA

YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.

Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.

CHP'Lİ YANARDAĞ AYMAZLIK DİYEREK İSYAN ETTİ: ERDOĞAN'IN KAZANDIĞI GÖRÜLÜYORDU

Seçim sonuçlarının ardından CHP'ye yakınlığıyla bilinen Merdan Yanardağ TELE 1 ekranlarında Kemal Kılıçdaroğlu ve partilileri hedef aldı.

"CHP Genel Merkezi'nde açık olan televizyonların ekranlarında Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda kazandığı görülüyordu" diyen Yanardağ, "Hafif kelimeler seçmeye çalışıyorum. Böyle bir aymazlık olabilir mi?" dedi. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın yaptığı gibi kendisini bekleyen kalabalığa konuşma yapması gerektiğini söyleyen Yanardağ, "Liderlerle yapılan kısa açıklamanın doğru olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Yanardağ’dan Kılıçdaroğlu eleştiri: Yaşananlar aymazlık YANARDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRİ: YAŞANANLAR AYMAZLIK

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