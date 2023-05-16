Kılıçdaroğlu’nun hesap uzmanlığı vekil pazarlığında da çöktü!

SIFIRA SIFIR ELDE VAR SIFIR

Seçimlerde iddialı olduklarını kanıtlayabilmek için milletvekili adayı olmayan Millet İttifakı'nın 6 genel başkanı da yeni dönemde Meclis'te yer alamayacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde de büyük bir hüsrana uğrayan koalisyon liderleri, Meclis çalışmalarında yeni bir strateji belirlemek zorunda kalacak.