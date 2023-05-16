Tüm umutlarını Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlayan FETÖ’de büyük hüsran!

İLK TURDA BİTECEK!" DEDİ, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Fatih Üniversitesi'nde eğitim veren, Aksiyon Dergisi'nde yazıları yayınlanan, FETÖ'nün akademisyenlerinden olduğu söylenen Savaş Genç'in 5 Mart 2023 tarihinde sosyal medya yayınında cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü dillendirmiş, bu akıl hocalığı 7'li koalisyonda vücut bulmuştu.

Genç, sosyal medya platformlarında yaptığı yayınlarından birine ise "Türkiye tek adam rejimi ile vedalaşıyor!" başlığını atmıştı.

14 Mayıs seçimleri öncesinde sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Genç, "Sandıklara sahip çıkın. Bu akşam tek adam rejimi devri kapanıyor. Seçim büyük ihtimal ilk turda bitecek" dedi.

Seçimlerdeki sonuçlar yavaş yavaş belirginleşmeye başlayınca Genç, hayal kırıklığını muhalif medyaya çatarak ortaya koydu. Genç şunları söyledi: "YSK güvenilmez diyorduk, YSK muhalif kanallardan daha güvenilir çıktı. Utanç verici!", "Halk TV yorumcu diye gelen gazetecilerin okuduğu tweetlerle sonuç açıkladı saatlerce. Sunucular da onları koordine etti! Fecaat!", "An itibari ile Halk Tv'nin umudu YSK verileri mi?"