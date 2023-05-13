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Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'nin oyları ne olacak? YSK merak eden soruyu yanıtladı

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Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce’nin oyları ne olacak? YSK merak eden soruyu yanıtladı

Son dakika haberine göre Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli sayılması yönünde karar aldı.

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