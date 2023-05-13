13 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Seçim günü özel sektör çalışacak mı? 14 Mayıs seçim günü resmi tatil mi? Oy kullanan çalışanlar...

Seçim günü özel sektör çalışacak mı? 14 Mayıs seçim günü resmi tatil mi? Oy kullanan çalışanlar...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
ABONE OL
Seçim günü özel sektör çalışacak mı? 14 Mayıs seçim günü resmi tatil mi? Oy kullanan çalışanlar...

"14 Mayıs seçim günü özel sektör çalışacak mı, izinli mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine sayılı saatler kaldı. Bu noktada milyonlarca seçmen, özel sektör ve kamu kurumlarının 14 Mayıs seçim günü çalışma durumunu sorgulamaya başladı. Peki, Seçim günü resmi tatil mi?

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü sandık başında olacak. Seçim günü çalışmak durumunda olanlar konuya dair detayları sorgulamaya başladı. Özel sektör ve kamu kurumlarının 14 Mayıs seçim günü çalışma durumu merak konusu oluyor. Peki, "Seçim günü resmi tatil mi, çalışanlar mesai alacak mı? İşte seçim günü resmi tatil mi sorusunun cevabı...

14 MAYIS SEÇİM GÜNÜ ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞACAK MI, TATİL Mİ?

Seçim günleri resmi tatil değildir. Çalışanlar, oy kullandıktan sonra işe dönebilirler veya mesai başlamadan önce oy kullanabilirler. Her ne kadar seçimler Pazar günü yapılsa da bazı sektörler pazar günü de çalıştığından bu sektörde çalışan kişilere, seçim günü çalıştıkları için mesai ücreti ödenmez.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

İşte, 2023 resmi tatiller listesi;

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA