Seçim günü özel sektör çalışacak mı? 14 Mayıs seçim günü resmi tatil mi? Oy kullanan çalışanlar...
"14 Mayıs seçim günü özel sektör çalışacak mı, izinli mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine sayılı saatler kaldı. Bu noktada milyonlarca seçmen, özel sektör ve kamu kurumlarının 14 Mayıs seçim günü çalışma durumunu sorgulamaya başladı. Peki, Seçim günü resmi tatil mi?
Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü sandık başında olacak. Seçim günü çalışmak durumunda olanlar konuya dair detayları sorgulamaya başladı. Özel sektör ve kamu kurumlarının 14 Mayıs seçim günü çalışma durumu merak konusu oluyor. Peki, "Seçim günü resmi tatil mi, çalışanlar mesai alacak mı? İşte seçim günü resmi tatil mi sorusunun cevabı...
14 MAYIS SEÇİM GÜNÜ ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞACAK MI, TATİL Mİ?
Seçim günleri resmi tatil değildir. Çalışanlar, oy kullandıktan sonra işe dönebilirler veya mesai başlamadan önce oy kullanabilirler. Her ne kadar seçimler Pazar günü yapılsa da bazı sektörler pazar günü de çalıştığından bu sektörde çalışan kişilere, seçim günü çalıştıkları için mesai ücreti ödenmez.
SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?
Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.
Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.
YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.
Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.
Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.
2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ
İşte, 2023 resmi tatiller listesi;
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
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- Seçim günü özel sektör çalışacak mı? 14 Mayıs seçim günü resmi tatil mi? Oy kullanan çalışanlar...
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