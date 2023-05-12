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Muharrem İnce'nin çekilmesine ilişkin evrak YSK'ya teslim edildi

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Giriş Tarihi: 12.05.2023 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
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Muharrem İnce’nin çekilmesine ilişkin evrak YSK’ya teslim edildi

Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin resmi evrakları YSK'ya teslim etti.

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