Muharrem İnce paylaşımları sonrası 17 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili yapılan paylaşımlara ilişkin şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından başlatılan soruşturmada 17 kişi gözaltına alındı, yurtdışında bulunan 4 kişi hakıknda yakalama emri talep edildi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran soruşturmanın ayrıntılarını A Haber canlı yayınında anlattı.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkında sosyal medya kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Tehdit', 'Şantaj', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' 'Özel bayatın gizliliğini ihlal' ve 'Belgede sahtecilik' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan açık kaynak araştırmasında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İNCE tarafından 10/05/2023 tarihinde twitter isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iddia edilen olaylar sebebiyle işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resen yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
Soruşturma kapsamında, aralarında Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden yurt dışında bulunan 4'ü hakkında yakalama emri talep edilirken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran soruşturmanın ayrıntılarını A Haber canlı yayınında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı adayı kaset kumpasıyla adaylıktan çekildi seçime 3 gün kala. İlk operasyon Deniz Baykal'a yapıldı. Baykal siyasetten çekildi. Devlet Bahçeli'ye partisine yapıldı Bahçeli FETÖ'ye direndi ve üçüncü kez Muharrem İnce'ye yapıldı. İnce de bu kumpasında arkasında kim var kim yok savcılığa suç duyurusunda bulundu ve bugün gözaltına alınan Kemal Özkiraz diyor ki biraz önce Ankara'da gözaltına alındım.
İnce bundan önceki açıklamasında diyor ki Kemal Özkiraz'ın ve CHP trollerinin yayınladığı görseller tıpkı Özkiraz'ın akrabasının doktorluğu gibi sahte. Bu sahte belgeleri hazırlayan yayan ve manipülasyon yapmaya çalışan alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. FETÖ yöntemleriyle sahte belge düzenleyen bu yeni tip FETÖ'cülerle Silivri mahkemelerinde olduğu gibi mücadele edeceğiz diyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bir kaset soruşturması vardı Sayın İnce de kendisine yönelik bu sahte belgeleri hazırlayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
"YENİ ÇAĞ MUHABİRİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"
İşte örnek bir sahte belge Muharrem İnce'nin paylaştığı mesela diyor ki ilk defa oy kullanacak olan gençlere sesleniyorum Muharrem'e verdiğiniz oy AK Parti'nin ekmeğine yağ sürer 10 milyon TL AK Partililer bağışladı diye sahte bir belge. Bu belgeyi hazırlayanın Yeni Çağ muhabiri olduğu ortaya çıktı. Soruşturma derinleşiyor ve benim soruşturmadan elde ettiğim bilgiler CHP'ye yakın sosyal medya hesapları bu paylaşımlarda bulunmuş.
"CEVHERİ GÜVEN'İN DE ADI GEÇİYOR"
İnce'nin AK Parti'den yüklü miktarda yardım aldığına yönelik dekontları hazırlayan ekip artı kaset kumpasında sahte görüntüler üzerinden Muharrem İnce hedef alınmıştı. 17 gözaltı var 4 kişi de yurt dışında. İlginç bir gelişme FETÖ'nün önemli bir ismi Cevheri Güven, Deniz Baykal ve MHP'ye yönelik kaset kumpasında yer almıştı yine bu kumpasta adı geçiyor.
Özkiraz CHP'ye yakın bir isim. Avrasya Araştırma Şirketi'nin kurucusu. CHP'ye yakın olduğu biliniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sandık müşahidi para alır mı, ücreti ne kadar? YSK sandık müşahidi nedir, görevleri nelerdir?
- ONİKİŞUBAT SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları! Oy oranları saat kaçta açıklanacak?
- 14 MAYIS OY VERME SAATLERİ 2023 | Pazar günü sandıklar saat kaçta açılacak? Oy kullanma işlemi kaçta bitecek?
- Seçim günü özel sektör çalışacak mı? 14 Mayıs seçim günü resmi tatil mi? Oy kullanan çalışanlar...
- ANTAKYA OY ORANLARI! Hatay 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları…
- GEBZE 14 MAYIS OY ORANLARI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları açıklandı mı? Kocaeli’de hangi ilçe yüzde kaç oy aldı?
- KAYAPINAR İLÇESİNDE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI? Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları… Partilerin oy oranı kaç?
- KAYSERİ KOCASİNAN SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları!
- BORNOVA İLÇESİNDE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI? Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları… Partilerin oy oranı kaç?
- MURATPAŞA İLÇESİNDE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI? Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları… Partilerin oy oranı kaç?
- Ehliyetle oy kullanılır mı, kimlik şart mı? Sürücü Belgesi, pasaport ile oy kullanmaya gidebilir miyim?
- KGM İŞÇİ ALIMI SORGULAMA 2023! İŞKUR KGM kura çekimi ne zaman, personel alımı sonuçları açıklandı mı?