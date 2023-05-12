Muharrem İnce'ye FETÖ tarzı kumpas! İşte sahte dekont olayının perde arkası
FETÖ tarzı kaset kumpasıyla dün cumhurbaşkanlığı yarışından çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'ye yapılan sahte dekont kumpasının perde arkası ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun oylarını böldüğü gerekçesiyle aylardır yarıştan çekilmesi için baskı gören İnce, dün yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın seçimi kaybedeceğini söyledi. 14 Mayıs'ta kaybedilecek seçim faturasını kendisine kesmek için aylardır algı operasyonu yapanlara boyun eğen İnce "bahaneleri kalmasın" diyerek yarıştan çekildi.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 3 gün kala Türkiye siyaseti çok konuşulacak olaylara şahit oluyor. Adaylıktan çekilmesi konusunda CHP'den büyük baskı gören ve FETÖ'cü hesaplar tarafından sahte dekont, kaset kumpasıyla karşı karşıya kalan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yaptığı basın açıklamasında adaylıktan çekildiğini duyurdu. İnce'nin kaset kumpasıyla adaylıktan çekilmesi akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına geçiren Deniz Baykal'ı genel başkanlıktan eden kaseti hatırlattı.
İŞTE İNCE KURULAN SAHTE DEKONT KUMPASININ DETAYLARI
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Çetin Kaya 1881-1938 🇹🇷MKA🇹🇷 @CetinKaya1978 (UID:1125804945263988738) isimli/rumuzlu hesap hesabından "Arkadaşlar dekontun üzerindeki rakam 10 TL değil 100 TL hiç değil, Muharrem İnce'nin hesabına Akp'li Maksut Serim tarafından bağışlanan 10 milyon TL.! İlk defa oy kullanacak olan gençlere sesleniyorum, Muharrem'e verdiğiniz her oy Akp'nin ekmeğine yağ sürer.!" şeklinde paylaşımda bulunularak kumpas başlatıldı.
Bahse konu paylaşım içerisinde yer alan tulin.koksal kullanıcı adlı Instagram hesabının daha sonra kapatıldı. Hesapta turuncu saçlı bir kadının fotoğrafı bulunurken, söz konusu dekont paylaşımının teyit.org isimli internet sitesinde 25.06.2021 tarihli Kerime ORUÇ ve Elif DUMAN isimli şahıslar arasında gerçekleşen para transferinin dekontu üzerinden oynama yapılarak oluşturulduğu öğrenildi.
YENİÇAĞ'DAN TÜLİN KÖKSAL
Montajlanmış dekontu paylaşan Tülin Köksal'ın Yeniçağ gazetesinde çalıştığı ortaya çıkarken fotoğraflarına ulaşıldı. Köksal'ın Yeni Çağ gazetesinde çalıştığı belirlenirken YouTube kanalında ekonomist olarak yorumlar yaptığı belirlendi.
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