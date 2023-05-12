Muharrem İnce’ye FETÖ tarzı kumpas! İşte sahte dekont olayının perde arkası

İŞTE İNCE KURULAN SAHTE DEKONT KUMPASININ DETAYLARI

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Çetin Kaya 1881-1938 🇹🇷MKA🇹🇷 @CetinKaya1978 (UID:1125804945263988738) isimli/rumuzlu hesap hesabından "Arkadaşlar dekontun üzerindeki rakam 10 TL değil 100 TL hiç değil, Muharrem İnce'nin hesabına Akp'li Maksut Serim tarafından bağışlanan 10 milyon TL.! İlk defa oy kullanacak olan gençlere sesleniyorum, Muharrem'e verdiğiniz her oy Akp'nin ekmeğine yağ sürer.!" şeklinde paylaşımda bulunularak kumpas başlatıldı.