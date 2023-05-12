Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Muharrem İnce açıklaması: Bugün Muharrem Bey'i aradım! İnce'ye yapılan FETÖ taktiğidir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber'de yaptığı açıklamada CHP ve FETÖ marifetiyle Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye tertip edilen sahte kaset ve belge kumpasına sert ifadelerle yüklendi. Başkan Erdoğan, "Ben özellikle bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisine bu süreçle ilgili, böyle bir şey, nasıl saldırı oldu diye bunları kendisiyle konuşayım istedim. Muharrem Bey'in bu kararının arkasında namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu, bugünkü görüşmemizden anlıyorum." dedi. İnce'ye yapılanın bir FETÖ taktiği olduğunun altını kalın harflerle çizen Başkan Erdoğan, "Kendisine her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik." ifadelerine yer verdi.
14 Mayıs seçimlerine saatler kala FETÖ ve 7'li koalisyon seçim oyunlarına bir yenisini daha ekledi.
CHP ve FETÖ marifetiyle Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye tertip edilen sahte kaset ve belge ile hedef alındı.
Yaşanan bu kumpas ardından Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanlığı yarışından çekildim" açıklamasını yaptı.
"ÖZELLİKLE BUGÜN MUHARREM BEY'İ ARADIM"
Yaşanan süreci A Haber'de yorumlayan Başkan Erdoğan, "Muharrem Bey'in bu kararının arkasında namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu, bugünkü görüşmemizden anlıyorum. Ben özellikle bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisine bu süreçle ilgili, böyle bir şey, nasıl saldırı oldu diye bunları kendisiyle konuşayım istedim." ifadelerine yer verdi.
"KENDİSİNE HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIR OLDUĞUMUZU SÖYLEDİK"
Başkan Erdoğan şunları kaydetti:
"Bu yarışa birlikte çıktığımız Muharrem Bey'in buradan ayrılışına doğrusu üzüldüm. Maalesef kaset kumpaslarıyla makama gelen Bay Bay Kemal'in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı. Özellikle bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisine bu süreçle ilgili böyle bir şey nasıl sadır oldu diye kendisiyle konuşayım istedim. Anladığım kadarıyla ortada Kılıçdaroğlu'nun şu anda kolkola, elele olduğu, bu Muharrem Bey'den sadır olan bir şey diye bir şey söylemiyorum. Bu bir FETÖ taktiği. Geçmişte de bunlar yapıldı. Kılıçdaroğlu bu makama malum bir kaset komplosuyla geldi. Ve bunu da olmayacağını açıklayarak geldi. Olmayacağını açıklayan ertesi gün kalktı aday olduğunu açıkladı. Muharrem Bey'in bu kararının arkasında bir çok şüphesiz ki, gerçekten namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu bugünkü görüşmemizden anlıyorum. Kendisine her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Devlet olarak yapmamız gereken Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı noktasında bunların yapılabileceği zaten bulunduğumuz makamın görevi. Bu şekilde süreç başlayacaktır. Şu anda bir eksiğiyle gidiyor yarış. Oy pusulasında değişen bir şey yok. Temennim odur ki, sonucu hayır olsun."
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