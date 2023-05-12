Kremlin'den 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yalanlama: Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz
Son dakika haberine göre Seçimlere artık çok az bir süre kalırken FETÖ, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi için sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurmaya denedi. Günlerdir İnce'yi hedef alan paylaşımlar yapılırken İnce yaptığı açıklamada "Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla." ifadelerini kullanarak adaylıktan çekildiğini duyurdu. FETÖ'nün kaset kumpası ile CHP koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu ise yaşanan bu olay sonrası suçu Rusya'ya yıkarak terör örgütünü aklamaya kalktı. Kılıçdaroğlu "Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Elinizi Türk’ün devletinden çekin." ifadelerini kullanarak FETÖ'ye destek çıktı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası Rusya'dan yalanlama geldi.
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru adım adım ilerlerken ikinci "17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi" kumpaslarını hafızalara getiren bir siyasi olaya tanıklık etti.
2.KASET KUMPASI!
7'li koalisyona ve Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen FETÖ, Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'ye yeni bir kaset kumpası kurmaya kalkarak adaylıktan çekilmesini sağladı.
"FETÖ'CÜLER VE PKK'LILAR SALDIRIYOR"
İnce bugün adaylıktan çekildiğini duyururken "Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla. İstedikleri kadar montaj yapsınlar. Bu montajlardan, bu sahte dekontlardan, olmayan ciplerden korktuğum yok." ifadelerini kullandı.
"CHP KAYBEDİNCE SEÇİM SABAHI SUÇU BİZE ATACAKTI"
İnce ayrıca yaptığı açıklamada CHP'ye yüklenerek "Hiçbir bahaneleri kalmasın. Seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklardı" dedi.
"FETÖ'CÜ AŞAĞILIK TERÖRİSTLERLE SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"
FETÖ'cü aşağılık teröristlerle ömrünün sonuna kadar mücadele edeceğini söyleyen İnce, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz?" diyerek isyan etmişti.
BAY KEMAL FETÖ TEZGAHINI RUSYA'YA YIKTI
Kılıçdaroğlu tüm okların üzerine toplanmasının ardından "FETÖ" ile işbirliği yaptığını gizlemek için yaşananları Rusya'nın üzerine yıktı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız." ifadelerini kullandı.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere müdahil olduğuna yönelik iddiaları reddettiklerini belirterek, "Türkiye ile ikili ilişkilerimize çok ama çok değer veriyoruz çünkü Türkiye, karşı karşıya kaldığımız bir dizi bölgesel ve küresel sorun karşısında bugüne kadar çok sorumlu, egemen ve düşünülmüş bir tavır almıştır." dedi.
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden Rusya'ya yönelik suçlamasını değerlendirdi.
Rusya'nın başka ülkelerin seçim süreçlerine müdahil olmadığını vurgulayan Peskov, "Söz konusu ifadeleri kesin bir şekilde reddediyoruz. Başka ülkelerin içişlerine ve seçim süreçlerine müdahil olmadığımızı birçok defa söyledik. Herhangi bir müdahalenin söz konusu olamayacağını resmen beyan ediyoruz. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu'na bu yönde bir bilgi veren olduysa, onlar yalancıdır." ifadelerini kullandı.
Peskov, Türkiye ile ilişkilere son derece değer verdiklerinin altını çizerek, "Türkiye ile ikili ilişkilerimize çok ama çok değer veriyoruz, çünkü Türkiye, karşı karşıya kaldığımız bir dizi bölgesel ve küresel sorun karşısında bugüne kadar çok sorumlu, egemen ve düşünülmüş bir tavır almıştır." şeklinde konuştu.
Söz konusu yaklaşımın Rusya için değerli olduğunu anlatan Peskov, ikili ilişkilere çok değer veren bir ülkenin, kendi ortağına karşı bir şey yapmayacağını söyledi.
BAKAN NEBATİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL AÇIKLAMALARINA YANIT:
Sayın @kilicdarogluk,— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) May 12, 2023
Bir taraftan devlet yönetmeye aday olup, diğer taraftan milletimizin asla gözünden kaçmayan kirli ittifaklarınız ve türlü oyunlarınıza kılıf bularak hedef şaşırtmak için yaptığınız sorumsuz ve temelsiz açıklamalarınız, siyasi hırslar uğrunda, milletimizin… https://t.co/ZTp4djSAn0
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