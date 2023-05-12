CHP'nin Yalova milletvekili adayı Tahsin Becan'dan skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
CHP'nin Yalova milletvekili adayı Tahsin Becan katıldığı bir YouTube canlı yayınında skandal sözlere imza attı. HDP güzellemesi yapmak isteyen Becan, "Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter" ifadelerini kullandı.
Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanırken, 7'li koalisyonun milletvekili adayından skandal sözler geldi.
Seçim döneminde yola 6'lı masa olarak çıkan koalisyon ittifakı, HDP'yi de yanına alarak yola 7'li koalisyon olarak devam ediyor.
HDP İLE İTTİFAKA SERT TEPKİ
CHP'nin HDP ile ittifak yapmasına ise, özellikle partinin Atatürkçü ve ulusal kesiminden tepkiler yükseldi. Parti yöneticlleri ise bu tepkileri yumuşatmak için her fırsatta HDP güzellemesine devam ediyor.
Son olarak Yalova adayı Tahsin Becan verdiği bir röportajda HDP güzellemesi yapmak için skandal ifadelere imza attı.
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