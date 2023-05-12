CHP’nin Yalova milletvekili adayı Tahsin Becan’dan skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5’i PKK’dan beter

KARADENİZLİLERİN YÜZDE 5'İ PKK'DAN BETER

"Bize HDP ile kol kola girdiniz diyorlar." diyen Becan, "Ben de onlara şunu söylüyorum. Tüm Karadeniz'lilerin yüzde yüzü doğru mu diyorum. Aldığım cevap, 'Hayır' diyorlar. Onların içindeki yüzde 5'lik kesim PKK'dan beter. Bilemezsiniz ki." dedi.