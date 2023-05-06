Meral Akşener Babacan Karamollaoğlu Davutoğlu ve Uysal’a "abidik gubidikler" diyerek hakaret etti

MERAL AKŞENER'DEN AĞIR HAKARET: ABİDİK GUBİDİKLERLE BAŞBAKAN OLMAK İSTEMİYORUM!

Mitingde kürsüye çıkıp söz alan İYİ Parti'nin sözde milliyetçi Genel Başkanı Meral Akşener, ittifakın 'küçük ortakları'ndan DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'ne çok ağır hakaret etti.

Akşener, Ali Babacan, Temal Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, ve Gültekin Uysal'ı kast ederek "14 Mayıs, elbette burası gösteriyor ki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildiği ve alkışlar içinde inşallah Çankaya Köşkü'ne beraberce bir götürdüğümüz bir akşam olacak. Sizin helal oylarınızla Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Ben de 'Başbakan Meral' diyorsunuz ya öyle abidik, gubidiklerle olmak istemiyorum. Oylarınızla başbakan olmak istiyorum." dedi.