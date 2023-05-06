Meral Akşener Babacan Karamollaoğlu Davutoğlu ve Uysal’a "abidik gubidikler" diyerek hakaret etti
İçinde HDPKK’nın da hüküm sürdüğü 7’li koalisyonda kriz çıkaracak yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Maltepe mitinginde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Babacan, Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Uysal’ı kast ederek “Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Ben de ‘Başbakan Meral’ diyorsunuz ya! Öyle abidik, gubidikler ile olmak istemiyorum. Oylarınızla Başbakan olmam istiyorum” sözleriyle ittifakın küçük ortaklarını çöpe atarak onlara hakaretler savurdu.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de yer aldığı koalisyonda yeni gerilimin sinyali İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından verildi.
İTTİFAKTA KRİZLER BİTMİYOR
HDP'nin ortağı olduğu ittifakta Cumhurbaşkanı Adayı olarak öne sürülen dayatma isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sıkı pazarlığa girişen Akşener, şimdi de masanın küçük ortaklarını hedef alan açıklamalarda bulundu.
İSTANBUL MİTİNGİNDE SKANDAL!
7'li ittifak seçim çalışmaları kapsamında cumartesi günü İstanbul'un Maltepe ilçesindeki sahil alanında bir miting yaptı.
14 Mayıs seçimleri kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hemen önce HDPKK, ABD ve Batı güdümlü ittifakın parti liderleri halka hitap etti.
MERAL AKŞENER'DEN AĞIR HAKARET: ABİDİK GUBİDİKLERLE BAŞBAKAN OLMAK İSTEMİYORUM!
Mitingde kürsüye çıkıp söz alan İYİ Parti'nin sözde milliyetçi Genel Başkanı Meral Akşener, ittifakın 'küçük ortakları'ndan DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'ne çok ağır hakaret etti.
Akşener, Ali Babacan, Temal Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, ve Gültekin Uysal'ı kast ederek "14 Mayıs, elbette burası gösteriyor ki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildiği ve alkışlar içinde inşallah Çankaya Köşkü'ne beraberce bir götürdüğümüz bir akşam olacak. Sizin helal oylarınızla Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Ben de 'Başbakan Meral' diyorsunuz ya öyle abidik, gubidiklerle olmak istemiyorum. Oylarınızla başbakan olmak istiyorum." dedi.
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