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Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı! Varolan "Bir kuşak bir yol" projesini "Hayatımın projesi" diyerek vadetti! Sosyal medyada yine alay konusu oldu

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Giriş Tarihi: 07.05.2023 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023
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Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı! Varolan Bir kuşak bir yol projesini Hayatımın projesi diyerek vadetti! Sosyal medyada yine alay konusu oldu

Bugüne kadar yaptığı projelerden çok yaptığı gaflarla Türk siyasi tarihine adını yazdıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hayatımın projesi" diyerek sosyal medyadan paylaştığı projenin zaten var olduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu "Bir Kuşak Bir Yol" projesini harita üzerinden büyük bir heyecanla anlatırken, bu proje kapsamında ilk trenin Türkiye'den 2020 yılında Çin'e gitmişti. Hatta o dönemde CHP medyası hükümeti hedef alıp trenin Çin'e gitmeyip İstanbul'da kaldığı yalanını ortaya atmış ve sonrasında trenin Çin'e ulaştığı haberi sonrasında özür dilememişti. Kılıçdaroğlu'nun bu "çılgın" projesi sosyal medyadan alıntılayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Günaydın. Sen treni kaçırmışsın. Çin seferlerimiz 2 yıldır devam ediyor." sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu ti'ye aldı. İşte detaylar...

Tarihi İpek Yolu'nu canlandırarak Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir ticaret yolu oluşturmayı hedefleyen Çin'in önderliğini yaptığı "Kuşak ve Yol Projesi" 2013'te kamuoyuyla paylaşıldı ve aynı yıl Türkiye bu girişimi destekleyeceğini duyurdu.

TÜRKİYE'DEN BAŞLAYIP ÇİN'E KADAR UZANIYOR

Kuşak ve Yol Projesi iki kısımdan oluşuyor. Bunlardan ilki kara ve demiryolundan müteşekkil İpek Yolu Ekonomik Kuşağı, diğeri ise 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu. Türkiye Orta Koridor Girişimi ile bu projeye destek olarak projenin vazgeçilmez bir parçası olma yolunu seçti. Orta Koridor Türkiye'den demiryoluyla Gürcistan ve Azerbaycan'a, buradan da Hazar denizini aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'ı geçerek Çin'e uzanıyor.

İLK TREN 2020'DE ÇİNE ULAŞTI

Bu projeye yönelik yıllar süren çalışmalar tamamlandı ve Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni 4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'dan yola çıktı. Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşan tren, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e ulaştırdı.

CHP MEDYASINDAN "TREN DURDU" YALANI

Hatta o süreçte başta CHP medyası olmak üzere muhalif isimler de trenin Çin'e gitmediğini ve Halkalı'da durduğu yalanını ortaya atmıştı.

"YOLCULUK HALKALI'DA BİTMİŞ YANI"

Halk TV sunucusu Özlem Gürses de; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treninin Halkalı'da durduğunu iddia etmiş ve "Yolculuk Halkalı'da bitmiş yani.." demişti.

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FOX TV GERİ KALIR MI?

FOX TV'nin; 5 Aralık 2020 tarihli ana haber bülteninde yalan haber şöyle verildi:

"Dün İstanbul anlamlı bir törene şahitlik etti. Ulaştırma Bakanı, bürokratlar, iş insanları Türkiye'den Çin'e ilk kez trenle ihracat yapılmasının heyecanını yaşıyordu. Protokol yerini aldı. Konuşmalar yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı'nın sefer izni ile tren Çin'e doğru hareket etti."

"TÖRENLE UĞURLANAN TREN SESSİZ SEDASIZ GARA GERİ DÖNDÜ"

"Ancak Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'nın iddiasıyla herkes şaşkına döndü. İddiaya göre dakikalar sonra trenin üzerindeki süslemeler kaldırıldı. Törenle uğurlanan tren sessiz sedasız gara geri döndü."

"12 GÜN DEĞİL, 12 DURAK SONRA DURDU"

"İki kıta geçecekti ama Avrupa'dan Asya'ya geçti. 12 gün değil, 12 durak sonra durdu. Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihraç treniydi. Süslendi, bir de tören düzenlendi. Ulaştırma bakanı sefer iznini bizzat verdi."

"HAYATIMIN PROJESİ" OLARAK TANITTI

Bu projenin 2017 yılında başlaması ve 2020 yılında ilk trenin Türkiye'den Çin'e ulaşmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam yayınladığı videoda bu projeyi "Hayatımın projesi" olarak tanıttı.

TARİHİ İPEK YOLUNU CANLANDIRACAĞIZ"

"Tarihi ipek yolunu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı, yeni bir ticaret ve taşıma koridoru, yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayolu ile çift hat demir yolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi ipek yolu otobanı ve demir yolu yaklaşık 5 bin 500 kilometre uzunluğunda olacak."

"DENİZ GİRİŞ KAPISI OLACAK"

"Sevgili halkım, bugün uluslararası ticaretin yaklaşık yüzde 90'ı deniz yolu ile yapılıyor. Bu proje denizlere kıyısı bulunmayan Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'ı Türkiye limanları ile buluşturacak. Türkiye, Türk dünyasının deniz giriş kapısı olacak. Bakın bu dediğim Batıyı kaygılandıracak. Bu akşam raporlarını geçeceklerdir. Ben de diyorum ki, varsın kaygılansınlar."

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Zaten varolan ve işleyen bir projeyi vadeden Kılıçdaroğlu sosyal medyada alay konusu oldu.

"GÜNAYDIN SEN TRENİ KAÇIRMIŞSIN"

Hatta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı paylaşımda "Günaydın. Sen treni kaçırmışsın. Çin seferlerimiz 2 yıldır devam ediyor." diyerek Kılıçdaroğlu'nu ti'ye aldı.

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