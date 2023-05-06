Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı! Varolan "Bir kuşak bir yol" projesini "Hayatımın projesi" diyerek vadetti! Sosyal medyada yine alay konusu oldu

CHP MEDYASINDAN "TREN DURDU" YALANI

Hatta o süreçte başta CHP medyası olmak üzere muhalif isimler de trenin Çin'e gitmediğini ve Halkalı'da durduğu yalanını ortaya atmıştı.

"YOLCULUK HALKALI'DA BİTMİŞ YANI"

Halk TV sunucusu Özlem Gürses de; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treninin Halkalı'da durduğunu iddia etmiş ve "Yolculuk Halkalı'da bitmiş yani.." demişti.