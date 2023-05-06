CHP'nin İstanbul mitinginde HDP bayrakları ve zafer işareti! Kılıçdaroğlu'nun vaatleri sonrası HDPKK'lılar da miting alanında...
Türkiye artık adım adım seçimlere doğru yol alırken, HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDPKK'ya verdiği vaatler gündemden düşmezken, HDPKK'lılar da Kılıçdaroğlu'na yönelik desteklerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde CHP mitinginde "Öcalan" sloganları atan HDPKK'lılar bugün de İstanbul mitinginde zafer işareti yaparak poz verdi. İşte detaylar...
Seçimlere artık kısa bir süre kalırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının açıklanmasının ardından HDPKK'lılara verdiği sözlerle gündem olmuştu.
İYİ PARTİ'DEN SES YOK
Bu destek açıklamaları sonrasında da özerklik ve Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkması sık sık HDPKK'lılar dilinden düşmezken koalisyonun sözde milliyetçi partisi İYİ Parti'den konuya ilişkin tek bir tepki gelmedi.
"DİŞE DİŞ, KANA KAN, SENİNLEYİZ ÖCALAN"
Kılıçdaroğlu'ndan yüz bulan HDPKK'lılar "Dişe diş, kana kan, seninleyiz Öcalan" sloganlarıyla Kılıçdaroğlu'nun mitingine gitti. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da mitingde yaptığı zafer işaretiyle dikkat çekti.
HDPKK'LILAR DA ALANDA
Kılıçdaroğlu'nun mitinginde HDPKK bayrakları da eksik olmazken bugün de CHP'nin İstanbul mitinginde HDPKK'lılar da Kılıçdaroğlu'na destek için alana gitti.
Zafer işareti yapan HDPKK'lılar pankart açtı.
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