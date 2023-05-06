Mustafa Sandal ve Can Dündar alay konusu oldu! AK Parti'nin miting fotoğraflarını CHP mitingi sanıp paylaştılar...
Seçimlere artık çok kısa bir süre kalırken HDPKK'nın da destek verdiği 7'li koalisyon bugün İstanbul'da bir miting düzenledi. Kalabalık oluşturmak için çevre şehirlerden de otobüslerin kaldırıldığı miting alanındaki boşluklar gözlerden kaçmazken muhalefete destek verdiği bilinen şarkıcı Mustafa Sandal Başkan Erdoğan'ın 2014 yılında İstanbul'da yaptığı miting görüntülerini CHP mitingi sanarak paylaştı. Bu paylaşımı CHP fondaşı Can Dündar da alıntıladı. İkili sosyal medyada alay konusu oldu. İşte detaylar...
Türkiye adım adım seçimlere doğru giderken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ortaklarıyla birlikte İstanbul'da bir miting düzenledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN MİTİNG FOTOĞRAFLARINI KULLANDILAR
Başta Kocaeli olmak üzere çevre illerden de otobüslerin kaldırıldığı mitingte beklenen kalabalık sağlanamazken muhalefete destek veren şarkıcı Mustafa Sandal, geçmişte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği İstanbul Mitingini, bugünkü CHP mitingi sanarak paylaştı.
"İSTANBUL'UMUZ DA KIRMIZI BEYAZ"
Sandal paylaşımına "İstanbul'umuz da kırmızı beyaz" notunu düşerken sosyal medyada gündem oldu.
CAN DÜNDAR DA ALINTILADI
Sandal'ın bu paylaşımı sonrası Fondaş Can Dündar da Mustafa Sandal'ın paylaşımın alıntıladı. Dündar da Başkan Erdoğan'ın 2014 İstanbul Mitingini bugün gerçekleştirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingi sanarak paylaşım yaptı.
Dündar yaptığı paylaşıma "İstanbul'u alan, Türkiye'yi alır. İstanbul alındı, sırda Türkiye'de..." ifadelerini kullandı.
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