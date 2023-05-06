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CHP'nin İstanbul mitinginde büyük boşluklar! Bay Kemal ve yardımcılarını üzecek tablo! O anlar drone kamerası görüntülerine yansıdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.05.2023 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023
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CHP’nin İstanbul mitinginde büyük boşluklar! Bay Kemal ve yardımcılarını üzecek tablo! O anlar drone kamerası görüntülerine yansıdı

2023 seçimlerine artık günler kalırken HDP ve PKK'nın da destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu yardımcılarıyla birlikte İstanbul Maltepe'de bir miting düzenledi. Başka Kocaeli olmak üzere çevre illerden kalabalık bir miting olması adına otobüsler kaldırılırken Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı esnada miting alanındaki büyük boşluklar dikkat çekti. O anlar saat 20.20'de kaydedilen drone görüntülerine böyle yansıdı. İşte o anlar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru adım adım ilerlerken HDP ve PKK'nın da destek verdiği yedili koasliyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcıları bugün İstanbul'da bir miting düzenledi.

OTOBÜSLERLE VATANDAŞ TAŞIDILAR AMA...

Başta Kocaeli olmak üzere çevre illerden kaldırılan otobüslerle miting alanına taşınılan CHP'lilerin de katıldığı etkinlikte alandaki büyük boşluklar dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞTUĞU ESNADAKİ DRONE GÖRÜNTÜSÜ...

Özellikle CHP medyası tarafından alandaki doluluğa vurgu yapılırken gerçeğin bu yönde olmadığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı esnada kaydedilen drone görüntülerinde ortaya çıktı.

Saat 20.20'de kaydedilen görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı esnada alanda büyük boşlukların olduğu görüldü.

AK PARTİ MİTİNGİNİ CHP MİTİNGİ DİYE PAYLAŞTILAR

Şarkıcı Mustafa Sandal Başkan Erdoğan'ın 2014 yılında İstanbul'da yaptığı miting görüntülerini CHP mitingi sanarak paylaştı. Bu paylaşımı CHP fondaşı Can Dündar da alıntıladı. İkili sosyal medyada alay konusu oldu.

CAN DÜNDAR DA ALINTILADI

Sandal'ın bu paylaşımı sonrası Fondaş Can Dündar da Mustafa Sandal'ın paylaşımın alıntıladı. Dündar da Başkan Erdoğan'ın 2014 İstanbul Mitingini bugün gerçekleştirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingi sanarak paylaşım yaptı.

Dündar yaptığı paylaşıma "İstanbul'u alan, Türkiye'yi alır. İstanbul alındı, sırda Türkiye'de..." ifadelerini kullandı.

CHP YANDAŞI "TEYİT" BİLE KABUL ETTİ

CHP'ye yakınlığıyle bilinen teyit.org tarafından yayınlanan "6 Mayıs Millet İttifakı İstanbul mitinginden olduğu iddia edilen fotoğraf" başlıklı haberde CHP mitingi diye paylaşılan görsellerin İstanbul Yenikapı'da 23 Mart 2014'te düzenlenen AK Parti mitingine ait olduğu kabul edildi.

Yapılan habere "İddia görselinde sahne mavi renkte. Millet İttifakı İstanbul Mitinginde ise alana kurulan sahnenin rengi kırmızı." notu da düşüldü.

Mustafa Sandal ve Can Dündar alay konusu oldu

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