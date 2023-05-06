CHP’nin İstanbul mitinginde büyük boşluklar! Bay Kemal ve yardımcılarını üzecek tablo! O anlar drone kamerası görüntülerine yansıdı

KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞTUĞU ESNADAKİ DRONE GÖRÜNTÜSÜ...

Özellikle CHP medyası tarafından alandaki doluluğa vurgu yapılırken gerçeğin bu yönde olmadığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı esnada kaydedilen drone görüntülerinde ortaya çıktı.

Saat 20.20'de kaydedilen görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı esnada alanda büyük boşlukların olduğu görüldü.

AK PARTİ MİTİNGİNİ CHP MİTİNGİ DİYE PAYLAŞTILAR

Şarkıcı Mustafa Sandal Başkan Erdoğan'ın 2014 yılında İstanbul'da yaptığı miting görüntülerini CHP mitingi sanarak paylaştı. Bu paylaşımı CHP fondaşı Can Dündar da alıntıladı. İkili sosyal medyada alay konusu oldu.