Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Erzurum Mitingi’nde flaş açıklamalar: 14 Mayıs’ta zaferle çıkacağız!

ERZURUM MAHŞER YERİ GİBİ

Başkan Erdoğan'ın otobüsü miting alanına giderken vatandaşların büyük teveccühünden dolayı ilerlemekte zorlandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKAN BAŞIKLAR ŞÖYLE:

"ERZURUM BUGÜN REKOR KIRDI. HAVALİMANINDAN BURAYA GELENE KADAR Kİ RAKAM 130 BİN"

Şu anda yoldan havalimanından buraya gelene kadar rakam 130 bin. Sevgili dadaşlar, geleceğimizin teminatı sevgili gençler sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kültür şehri Erzurum. Cumhuriyetimizi kuran iradesiyle gönül kalemiz olan Erzurum. Bugün seni bir kez daha selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla Ağrı'ya, Ardahan'a, Artvin'e, Bayburt'ta, Bingöl'e, Erzincan'a, Kars'a da selamlarımı gönderiyorum. Komşu illerde yaşayan her bir kardeşime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

"BU ÖYLE ZAFER OLACAK Kİ KANDİL'DEKİ TERÖR BARONLARI DIŞINDA KİMSE KAYBETMEYECEK"

14 Mayıs'tan sonra buraya teşekkür için tekrar geleceğim. Milli iradenin yıkılmaz kalesi Erzurum'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizi aşkla bağrına basan Erzurumlu kardeşlerimin her birine şükranlarımı sunuyorum. Biz Erzurum'u çok severiz biliriz ki Erzurumlu da bizi sever. 2002'den beri aramıza kimseyi sokmadık. Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde sırt sırta verdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edeceğiz. Bir duvarın tuğlaları misali birbirimize kenetleneceğiz. Kimsenin bizi ayırmasına müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs günü sandıktan bir kez daha zaferle çıkacağız. Bu öyle zafer olacak ki Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Kandil'deki terör baronlarının uzantısı olan HDP'yi artık Erzurum'da siliyor muyuz?

"PENSİLVANYA'DAKİ HAİNLER DIŞINDA KİMSE ÜZÜLMEYECEK"

Değerli kardeşlerim, Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Kan ve kaos tüccarları dışında kimse feryat etmeyecek. İşte şimdi Van'dan geliyorum. Van'da da muhteşem bir katılım vardı. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak. 14 Mayıs'ta Erzurum kazanacak. 14 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak.

"TÜRKLER KADAR KÜRTLER DE SÜNNİLER KADAR ALEVİLER DE KAZANACAK"

14 Mayıs seçimleri sonrası seccadeye ayakkabılarıyla basanlar değil, kıblesi Kabe olanlar sevinecek. 14 Mayıs'ta Türkler kadar Kürtler de kazanacak. Sünniler kadar Aleviler de kazanacak. Umudunu Türkiye'ye bağlamış mazlum ve mağdurlar sevinecek. Kandil'dekinin bayrağı var mı onun paçavrası var, onda kitap var mı? İşte bu kitapsızlara değerli kardeşlerim inşallah 14 Mayıs'ta gereken dersi birlikte vereceğiz. Ben Kürt kardeşlerimi tenzi ederim Kandil'dekiler hain. Kandil'dekiler benim Diyarbakır Anneleri'nin yavrularını kaçıran hainler. Bunlara gereken dersi vermeye hazır mıyız? Gece gündüz demeden çok çalışmaya var mıyız? Hiçbir anımızı, hiçbir günümüzü boşa geçirmeyeceğiz. Kapı kapı dolaşacağız. Ulaşılmadık kimseyi bırakmayacağız. Yüreği burkulmuş kim varsa helallik isteyecek mutlaka onların da gönlünü kazanacağız. 14 Mayıs seçimin önemini anlatacağız. Son 15 seçimdir olduğu gibi yine işi sandıktan önce bitireceğiz. Erzurum, kimine göre ıraktır kimine göre soğuktur. Erzurum kimileri için ancak seçimden seçime hazırlanan bir şehirdir. Ama bizim için candır, canandır. Gönlümüzün tacıdır. Biz Erzurum'un kapısını sadece seçim dönemlerinde çalanlardan değiliz. Biz dadaşların halini hatırını sadece seçimden seçime soranlar da değiliz. Birileri Pensilvanya'dan Londra'sına sağda solda gezerken biz dadaşların misafiri olduk.



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