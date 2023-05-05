CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan PKK’nın kurulduğu köye ziyaret! Sosyal medyadan tepki yağdı: Hepinize söz Kandil’e bahar gelmeyecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu CHP, Diyarbakır'dan milletvekili adayı yaptı. Skandal açıklamalarıyla HDP çizgisine yakın olan Sezgin Tanrıkulu, seçim çalışmalarına aday olduğu şehirde başladı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Fis köyüne giden Sezgin Tanrıkulu, burada bir de video çekti. Tanrıkulu, videoyla birlikte "Çocukluğumdan bu yana Kulp'a giderken ve gelirken hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim; Fis'teyim. Bahar gelmiş coğrafyamıza, 15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek. Hepinize selamlar" ifadelerini kullandı.