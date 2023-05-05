Başkan Erdoğan’dan Van’da 7’liye sert sözler: Masanın başında Kılıçdaroğlu yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Van mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Van'ı hain terör örgütünden kurtardıklarını belirten Erdoğan, "Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak." dedi. Gabar'daki petrolü Karadeniz gazı gibi ucuza vereceklerinin müjdesini veren Erdoğan, "Gabar'daki petrolü de vatandaşımıza uygun fiyatla vereceğiz." ifadelerini kullandı. Terörün siyasi ayağı HDPKK ile kol kola 14 Mayıs'a giden Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Direksiyonda Kılıçdaroğlu görünüyor ama onun görevi mutfakta kalp yapmak." şeklinde konuştu. Kandil elebaşlarının talimatıyla oy veren vatandaşlara saldıranlara tepki gösteren Erdoğan, "Vatandaşlarımıza saldırarak asıl niyetlerini gösterdiler." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

14 Mayıs akşamı inşallah balkondan sesleniyor muyuz? 14 Mayıs'a gümbür gümbür yürüyor muyuz? Tüm Vanlı kardeşlerim bir araya gelip birlikte yürüdüler.

Sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. 1 yıllık hasretin ardından bugün Van'dayız.

Huzurunuza hatta namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek. Van depremini hatırlayın. O günkü belediye başkanı kimdi? Van'ı susuzluğa mahkum etti mi? Biz Van'ın susuzluğunu giderdik. Edremit'i Edremit biz yaptık, Erciş'i Erciş biz yaptık. Nerede belediye? Belediye başkanı niye görevini yapmadı? Hani bunlar Kürt kardeşlerimi seviyordu. Biz yaradanı yaradılandan ötürü sevdik. Bizim dinimizde Türk, Kürt, Arap ayrımı yok. Sadece Allah için seviyoruz.